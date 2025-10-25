16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

Lumelaudur Laura Anga on kahe koha kaugusel olümpiale kvalifitseerumisest. Eelmisel hooajal oli eestlanna hooaja olulisim saavutus täiskasvanute MK-sarjas Kanada Calgary etapi pargisõdu finaalis saadud üheksas koht, mis on Eesti lumelauasõidu ajaloo parim tulemus.

Tänavusel hooajal on plaanis stabiilsust veelgi kasvatada ja jõudsalt olümpiapunkte koguda, just sellel eesmärgil sai suvel kõvasti vaeva nähtud ja Rootsis Kläppenis õhkpadjal hüppeid harjutatud. "See ongi harjutamise küsimus. Kuna Eestis ei ole suuri hüppeid, siis ma suvel käisingi hästi palju [õhkpadjal] ja harjutasin neid hüppeid. See ongi tavaliselt see, mille taha need punktid jäävad," ütles Anga ERR-ile.

Olümpiakvalifikatsioonivõistlustel sai Anga eelmisel hooajal napilt käia - vaid neljal võistlusel kümnest. Tänavu on aga kavas veel enne olümpiakvalifikatsiooni lukku minemist viis etappi kaasa teha. Hooaega alustab Anga MK-etappidega Hiinas ja lendab sealt otse edasi järgmisele etapile USA-sse. Seejärel tuleb korraks Eestisse, et seejärel taas USA-sse ja sealt edasi Šveitsi minna.

Olümpiapunktide kogumine lõppeb 19. jaanuaril, aga talendikas eestlanna loodab järgmise aasta veebruaris Milano Cortina mängudel osaleda. "Ma arvan, et see on päris reaalne. Eelmine aasta oli see, et mul jäi mitu etappi vahele ja võrreldes sellega, et teised käisid kõik etapid, siis ma olen ikkagi päris hästi neid punkte saanud," ütles ta. "MK-etappide suhtes, see aasta ma saan treeneri ka kaasa, eelmine aasta mul ei olnud. Nüüd ongi lihtsalt minu eesmärk MK-del oma [sõit] ära teha ja kui saab finaali, siis see on boonus."

Punkte kogub Anga nii pargisõidu kui Big Airi arvestuses, kuigi oma tugevuseks peab just pargisõitu, mida on ka Eestis hea harjutada. Ka Šveitsis Engadinis peetud MM-il, kus ta oli pargisõidus noorim võistleja, tegi ta reilidel head esitused, mille eest on läbivalt hooaja jooksul kiita saanud.

Nii on kasvanud ka noore neiu enesekindlus, ehk õnnestubki olümpiapilet juba jaanuaris kätte saada. "Hüpetel ma olen hästi palju nüüd saanud treenida, ainus asi ongi, et enne võistlust need asjad lumele saada. Siis ma ütleks, et ma olen päris kindel," lõpetas ta.

MK-sari algab novembri viimasel nädalavahetusel Hiinas.