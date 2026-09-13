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Marquez kerkis hispaanlaste pidupäevaks kujunenud etapiga üldliidriks

Motosport
Marc Marquez
Marc Marquez Autor/allikas: SCANPIX / IPA/SIPA
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MotoGP etapi Misanos võitis hispaanlane Marc Marquez (Ducati; 41.13,010), kes edestas vaid 0,657 sekundiga nooremat venda Alex Marquezi (Gresini).

Parimalt stardipositsioonilt läks teele kohaliku publiku soosik Marco Bezzecchi (Aprilia), kes aga kaotas juba avaringi 12. kurvis tsikli üle kontrolli ja lõpetas kruusal. Viiendal ringil tabas sama saatus teistki itaallast Francesco Bagnaiat (Ducati).

Kuigi vahepeal kihutas liidrina Jorge Martin (Aprilia), siis peagi haaras vanem Marquez ohjad ja teenis oma viienda etapivõidu, mis kergitas mootorratturi ühtlasi MM-sarja üldliidriks.

Tema ja noorema venna kõrval mahtus pjedestaalile ka Pedro Acosta (KTM; +2,326). Hispaanlased said Misanos kuus kõrgemat kohta: esikolmikule järgnesid Fermin Aldeguer (Gresini; +6,027), Martin (+14,021) ja Raul Fernandez (Trackhouse; +18,252).

MM-sarja kokkuvõttes on nüüd nii Marquezil kui ka Martinil võrdselt 274 punkti, aga kuna Marquez on võitnud tänavu viis etappi ja Martin vaid ühe, on eelis Ducati sõitjal. Katkestanud Bezzecchi, kes hooaja seitsmest esimesest etapist võitis neli ja tuli kaks korda teiseks, jääb 31 silma kaugusele.

MotoGP sarjas jääb tänavu sõita veel kaheksa etappi. Neist järgmine on kavas juba algaval nädalal Austrias Red Bull Ringil.

Toimetaja: Siim Boikov

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