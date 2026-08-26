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Kalev ja Pulles jätkavad koondisest lahus: tead oma keha ise kõige paremini

Suusatamine
Foto: Kuvatõmmis
Suusatamine

Murdmaasuusatajad Mariel Merlii Pulles ja Christopher Kalev treenivad uueks hooajaks valmistudes jätkuvalt koondisest eraldi. Eelmisel hooajal jäi mõlemal oodatud tulemus saavutamata, nüüd püütakse teha samm edasi.

Mariel Merlii Pulles ja Christopher Kalev lõpetasid mõlemad USA-s Alaskal asuva Fairbanksi ülikooli 2025. aasta kevadel. Teist hooaega baseerutakse jälle Eestis.
Põhja-Ameerikast tuttav metoodika on suusakoondise peatreeneri Aivar Rehemaa omast piisavalt erinev ja nii treenivad Pulles ja Kalev eraldi.

Kui eelmisel hooajal aitas organisatoorse poolega Mart Kevin Põlluste, siis nüüd tehakse sisuliselt kõike ise. 27-aastased Pulles ja Kalev, kes kaaslased ka elus üldisemalt, on treeningute osas selgelt eneseteadlikud.

"Peamise plaani kirjutan mina ikkagi," kinnitas Kalev ERR-ile. "Arutame siit-sealt. On ka siis Team Birkie'i aegadest meil üks Norra naistreener, kes vahepeal Marieli ka juhendab ja manitseb, kui vaja on. Päris minuga üks-ühele sama plaani ei tee. Väga sarnase profiiliga suusatajad me just ei ole. Aga jah, hetkel tundub, et laabub täitsa hästi," lisas Kalev.

"Eelmine aasta läksin natukene, kuidas öelda, üle oma asjadega. Ma mõtlesin, et ma lisan juurde, aga ju siis need olid valed asjad, mis ma juurde lisasin," sõnas Pulles. "Ma lähen ikkagi oma põhitõdemuste peale, mis ma arvan, et minu kehale ja kiirendustele sobib. Sa tead oma keha kõige rohkem. Treener võib kõrvalt vaadata, et oh, nii ilus liigutus. Aga samas, see võib ainult suvel olla. Talvel on kõik juba pahupidi. Ma arvan, et iga sportlane peaks vaatama individuaalselt. Sa võid teha kõigiga koos, aga väikesed muudatused on endale kasuks."

Kui Pulles keskendub praegu täielikult suusaspordile, siis Kalev alustas tööd osalise koormusega geoloogiainsenerina. Selle ameti märksõna on aga sportlase õnneks paindlikkus.

Toimetaja: Anders Nõmm

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