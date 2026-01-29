X!

Napilt olümpiakohast ilma jäänud Anga: neid võimalusi tuleb veel

Lumelauasõit
Foto: Team Estonia
Lumelauasõit

Napilt seekordse olümpia ukse taha jäänud 16-aastane lumelaudur Laura Anga lauda põõsasse ei viska ja usub, et tema olümpiad on veel ees.

Laura Anga püsis olümpiakonkurentsis kuni viimase MK-etapini Laaxis, mis toimus kaks nädalat tagasi. Kuigi seal tuli hooaja parimat tulemust tähistav 17. koht, jäi olümpiakoht napilt lunastamata, Anga jäi teisena joone alla.

Kuigi sellest on kahju, nina ta sellest norgu ei lase. "Veel tuleb neid võimalusi ealiselt. Järgmised hooajad saan rohkem areneda, mida ma olen tahtnud teha. Tuleb-tuleb," ütles 16-aastane lumelaudur ERR-ile.

Anga nägi MK-karussellis, et kõige rohkem tuleb tal arendada hüppeid - just selles vallas on ta ka kõige suurema edasimineku teinud. "Arenesin kindlasti hüpete kindluses, muidu mul on see olnud, et Eestis ei saa harjutada ja välismaale on kallis minna. Siis ei ole hüpped mul nii kindlad olnud," rääkis ta. "Aga sellega olen palju kindlamaks saanud ja lähen kiiremini peale."

Nüüd tõmbab Anga MK-hooajale joone alla. Järgmisel hooajal on MK-sari kindlasti tema plaanides, kuid ilmselt piirdub ta Euroopas toimuvate etappidega. Veebruari lõpus ootab teda veel ees juunioride MM Calgarys. "Kindlasti tahaks poodiumile saada ja ma arvan, et see on ka väga võimalik. Mul on seal pargis, varem hästi läinud. Sain finaali, ootan ikkagi head tulemust," sõnas Anga.

Kaks aastat tagasi sai Anga juunioride MM-il Big Airis üheksanda ja pargisõidus 20. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

