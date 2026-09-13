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Eesti kettagolfarid tulid võistkondlikul MM-il pronksile

Kettagolf
Eesti kettagolfi koondis
Eesti kettagolfi koondis Autor/allikas: Eesti Discgolfi Liit
Kettagolf

Eesti koondis tuli Vilniuses toimunud kettagolfi võistkondlikel maailmameistrivõistlustel pronksmedalitele.

Eesti sai alagrupis viis võitu ja ühe viigi. Poolfinaalis tuli minna vastamisi Soomega, kellega jäi seis pärast 18. rada viiki. Kiire lõppmäng tõi aga edu põhjanaabritele.

Kolmanda koha kohtumises jäi tiitli kaitsnud Eesti koondis koosseisus Maico Rimmel, Mathias Villota, Roland Kõru, Björn Marrandi, Kaidi Allsalu ja Keiti Tätte aga Suurbritannia vastu tulemusega 6:2 peale.

Maailmameistriks krooniti Norra, kes oli finaalis üle Soomest 8:0.

Veteranide arvestuses jõudis Eesti koondis finaali, kus tuli tunnistada Ameerika Ühendriikide selget 8:0 paremust. Hõbedasse koosseisu kuulusid Aimar Alesmaa, Priit Randes, Tanel Viirmann, Eno Juul, Raimo Kimmel, Kaire Tekku, Anni Eesmaa ja Triinu Orgla.

Toimetaja: Siim Boikov

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