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Kehva kasvatab mahtusid: keerasin juurde, isegi päris julgelt

Laskesuusatamine
Mark-Markos Kehva
Mark-Markos Kehva Autor/allikas: ERR
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusataja Mark-Markos Kehva on algava hooaja eel optimistlik ja kaugemas plaanis usub end sekkuvat Prantsusmaa Alpide olümpial medalimängu.

Kodused lahtised Eesti meistrivõistlused suvebiatlonis andsid head tagasisidet. "Teada sain seda, et kõik on nii nagu olema peab. Seisund on täpselt seal, kus ma eeldan, et võiks olla," lausus ta ERR-ile.

"Põhi on nüüd suve esimese poolega ära laotud. Selgelt olen veel liiga diiselmootor. Nüüd on veel mõned kuud aega, et sinna põhja peale hakata natuke kiiremaid asju järjest laduma. Kui MK-hooaeg algab, siis võiks juba seis võimaldada kõrgemate kohtade eest sõita."

Juba eelmisel hooajal tegi Kehva arengus sammu edasi. Sellega ta ei rahuldu. "Keerasin juurde. Isegi päris julgelt. Kui eelmine aasta olid mahud juba päris suured - üle tuhande tunni aastas -, siis nüüd keerasin veel natuke peale. Hetkel olen terve. Tervis lubab. Arenen järjest ja ma arvan, et Annecy olümpiaks olen kindlasti võimeline medalite eest võitlema."

Eelkõige loodab ta edasiminekut võistluskiiruse pealt. "Eelmine nädal oli hea, saime end norrakatega trennides võrrelda. Väga rahulikes, väga kiiretes, ka võistlustel. Segatsoonis treening, mis ei ole päris võistluskiirus, natuke aeglasem - seal ma olen isegi norrakatega suhteliselt võrdne, kui mitte isegi kõige parematega enam-vähem samal joonel."

"Aga võistluskiirusel on hetkel suur vahe sees. Sellega tegelengi järgmised kuud kuni maailmakarikani. Kuna põhi on all nii hea, siis võin julgelt hakata intensiivsust sinna otsa laduma."

Sellise optimismi juures on muidugi oht treeningutega üle panna. "Need tagasihoidjaid on isegi rohkem kui innustajaid. Muretsema ei pea, Haavard [koondise peatreener Haavard Bogetveit] hoiab silma peal ja ma ise säilitan ka kainet mõistust. Üritan suurt pilti näha ja niisama pimesi ei rapsi. Ikka mingi loogika on mul seal taga."

Toimetaja: Siim Boikov

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