Harju JK Laagri sai teist korda järjest Paidest jagu

Harju kangelaseks kerkis 22-aastane poolkaitsja Marten Henrik Kelement, kes viis üheksandal minutil külalised juhtima ja lõi 70. minutil ka omade võiduvärava. Vahepeal oli Paide seisu viigistanud, sest 53. minutil toimetas palli väravasse Henri Anier.

Mänguliselt domineeris rohkem Paide, kes oli muidugi enamik kohtumisest ka tagaajaja rollis. Kokku hoiti palli 65 protsenti ajast ja tehti 22 pealelööki, neist üheksa raamidesse. Harju lõi peale üheksal korral, raamidesse neli.

Harju jäi seega sel hooajal Paide vastu plussi, sest juulis alistati vastane kodus 5:2. Lisaks tehti aprillis 2:2 viik. Vaid juunis suutis Paide ühe 1:0 võidu saada.

"Kui me nii vähe ees lööme, siis on raske võita," tõdes Paide peatreener Tarmo Kink pärast kohtumist ERR-ile. "Selliste momentide puhul pead paremini realiseerima. Nemad realiseerisid oma võimalused ära ja meie seda ei teinud."

"Tavaliselt igal meeskonnal on mingi meeskond, kellega on natuke keerulisem. Õnnitlen Harjut ja teenitud võit neil."

Harju juhendaja Lauri Nuuma sõnul olid hoolealused pühapäeval kannatlikud. "Nemad [Paide] ei löönud mängu algul päris mitut võimalust sisse, meil õnnestus üks ära karistada. Siis mängudünaamika eeldatavalt tugevama vastase vastu kohe muutub. Ma arvan, et täna kannatasime ilusti."

Enne mängu

Paide Linnameeskond on enne pühapäevast mängu Premium liiga tabelis neljandal kohal (47 p), aga pääseks võiduga mööda Nõmme Kaljust (47 p). Teisel kohal on Tallinna FC Flora (52 p) ning nii Kaljul kui Floral on peetud kaks mängu rohkem ehk Paide parandaks võiduga kohta tabelis kui ka heitluses hõbemedali eest. Tallinna FCI Levadia (68 p) on saavutanud konkurentide ees juba hiiglasliku edu.

Vastu tuleb aga Harju Laagri, kellega Paidel pole sel hooajal lihtne olnud: hooaja esimeses mängus mängiti välja 2:2 viik, teises mängus sai Paide küll 1:0 võidu, aga juulis saavutasid harjukad koduväljakul lausa 5:2 võidu.

"Paidega on meil sel hooajal punktide mõttes seis viigis. Viimane 5:2 võit näitas, et oleme võimelised kaalukaussi enda kasuks kallutama, aga pühapäeval algab kõik nullist," ütles Harju Laagri keskväljamees Reinhard Reimaa.

Nädala keskel pidi Harju tunnistama Pärnu JK Vapruse paremust tulemusega 3:2, Paide sai võõrsil jagu Tartu JK Tammekast 2:0. "Võtmeteguriks saab see, kes on kolmapäevasest mängust paremini taastunud ja suutnud lühikese ajaga paremini valmistuda," lisas Reimaa.

"Paidesse ei lähe me lihtsalt head esitust tegema, vaid kolme punkti võtma."

Harju Laagri on 31 punktiga liigatabelis seitsmendal real, Pärnu Vaprus (34 p) on kolme punkti kaugusel.

Pühapäeva õhtul võõrustab FC Kuressaare veel Tartu JK Tammekat.