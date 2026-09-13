Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

Tänavu Birminghami Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis 1.91 ületanud ja lõppvõistlusel kaheksa sentimeetrit kehvema tulemusega 13. koha teeninud Bruus loodab tugevamana naasmist.

"Olen terve välihooaja olnud hädas valuga hüppeliigeses," tunnistas ta Instagrami vahendusel. "Selgus, et vajan operatsiooni, et eemaldada väike luu- või kõhretükk - vaid nii saan taas korralikult ja valuvabalt treenida. Nüüd on aeg paraneda, taastuda ja tulla tugevamana tagasi."

"Ma pole üle mitme aasta üle 90 hüpanud, nii et ma olen väga-väga-väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks," tunnistas Bruus EM-i kvalifikatsiooni järel ERR-ile. "Teadsin, et üle 90 kindlasti suudaksin hüpata, aga see, et päriselt selle ära hüppan, on ikka suur asi."

Eesti kergejõustiku delegatsiooni juht Aivo Normak nimetas seda hiljem üheks koondise säravamaks momendiks. "Võib-olla kõige suurem positiivne üllatus oli Karmen Bruus. Kõrgushüppes finaali ja üle pika aja jälle meeter üheksakümmend ja rohkem. Karmeni sooritus eelvõistlusel oli minu arvates üks meie koondise highlight'e sel EM-il," lausus Normak tiitlivõistluse järel ERR-ile.

21-aastane Bruus tuli 2022. aastal Calis kuni 20-aastaste maailmameistriks ja kaks aastat hiljem samal võistlusel pronksile. 2022. aastast pärineb ka tema rahvusrekordit korranud isiklik tippmark 1.96, mille ületas täiskasvanute MM-il seitsmendaks tulles.