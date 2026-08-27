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Colapinto sõlmis Alpine'iga uue lepingu

Vormelisport
Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormelisõitja Paul Aroni tiimikaaslane Franco Colapinto pikendas lepingut Alpine'iga 2027. aasta lõpuni.

23-aastane Colapinto alustas mullust hooaega Alpine'is varusõitja rollis, aga meeskond otsustas ta pärast kuuendat etappi austraallase Jack Doohani asemel põhisõitjaks edutada. Käimasoleval hooajal on Colapinto teeninud punkte kuuelt etapilt, sealjuures saavutas maikuus toimunud Kanada GP-l oma karjääri seni parima kuuenda koha.

Colapinto uus leping tähendab ühtlasi seda, et Alpine'i põhisõitjad järgmiseks hooajaks on paigas, sest prantslase Pierre Gasly leping meeskonnaga kestab 2028. aasta lõpuni.

"Minu jaoks on järjepidevus väga oluline. Pilootide osas on meil nüüd kõik paigas," kommenteeris Alpine'i juht Flavio Briatore. "Olen korduvalt rõhutanud, et kuigi piloodid on oluline osa üldpildist, siis kõige tähtsam on disainida ja ehitada kiire vormel. See jääb kindlasti meie peamiseks prioriteediks," jätkas ta.

"Oleme sel hooajal näinud, kuidas Franco on märgatavalt arenenud ja kasvanud suurepäraseks piloodiks. Tema tulemused Montrealis ja Miamis kinnitasid seda, mida ma juba teadsin: Franco kuulub vormel-1 sarja ja ta kuulub meie meeskonda," lisas Briatore.

Colapinto hoiab hetkel MM-sarjas sõitjate üldarvestuses 19 punktiga 12. kohta. Konstruktorite arvestuses asub Alpine kuuendal positsioonil (63 p).

Toimetaja: Henrik Laever

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