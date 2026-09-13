Aganits: me ei saanudki oma mängu käima

Esimeses geimis oli Eestil kolm geimpalli järjest, Taani jõudis viigini, Eesti teenis ühe geimpalli veel, aga kaotas lõpuks geimi 26:28. "Tundub, et see üleeilne geimilõpp, mis oli samamoodi, oli võib-olla kuklas. Täna ilmselgelt sealt maalt mäng murdus," tunnistas Eesti koondise kapten, temporündaja Andri Aganits. "Kohe teise geimi alguses tehti vahe jälle pikalt sisse. Tegelikult meie oma mängu, tahaks väita, et ei saanudki käima. Ei saanud me ei kaitses, rünnakul… Kui vastane tegelikult kaks päeva järjest teeb mingeid asju väga hästi, siis võib-olla need tulemused – kui eile arvati, et 3:0 võit Hollandi üle on üllatus, siis kaks päeva järjest teevad sama asja, järelikult mingi kvaliteet seal on. Täna tulid pingilt topeltvahetusena teine sidemängija ja teine diagonaalmängija, kes läbi suve on neil olnud rünnakuliider, lõi sisuliselt eksimatult kõik punktid ära ja sealt me kuskilt mingit murrangut tuua ei suutnud."

Kõrvalt vaadates tundus meeskonna oleks kuidagi pisut tuim. "See on alati klassikaline spordiküsimus ja -vastus – väga raske on hoida seda emotsiooni ja võitluslikkust. Muidugi, tulebki suruda läbi, aga kui sul õnnestumisi pole ja vastaspoolel justkui kõik… igasugused ebaloogilised blokipuuted põrkavad täpselt sinna, kuhu nad soodsalt edasi võiksid põrgata, siis ongi raske," rääkis Aganits. "Vastaste poolel justkui kõik õnnestub, meil ei õnnestu mitte midagi. Tuleb kindlasti võidelda, jah. Aga see on paganama raske, kui enda sooritused kuskilt toetust ei anna."

Kuidas esmaspäevaks muutus teha? "Aega ei ole, siin käib kähku. Positiivse poole pealt võib öelda, et alagrupp ei ole veel poole pealgi, selles mõttes oleme juba kaua olnud siin, aga alles kaks mängu. Tänane mäng oli selgelt kehv, aga võib-olla homme on jälle siis vabam. Läheme vabalt peale ja äkki õnnestub siis oma mäng jooksma saada," lootis ta.

Esmaspäeval läheb Eesti kell 20 algavas kohtumises vastamisi Belgiaga, kel on kirjas üks võit ja üks kaotus. ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.