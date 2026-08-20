Kaks Eesti paari pääses kodusel rannavolle MK-etapil veerandfinaali

Sel nädalal peetakse Tallinnas rannavõrkpalli MK-etapp, mille põhiturniir algas neljapäeval. Eesti paare pääses põhitabelisse kaheksa, Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning Heleene Hollas ja Liisa Remmelg tagasid koha veerandfinaalis.

Kaheaastase vahe järel saavad Tallinna südalinnas ennast Futures taseme maailma karika etapil proovile panna Eesti rannavõrkpalli tipud. Kolm nädalat tagasi Hiinas teenisid sama taseme, kolmanda tasemega turniiril üheksanda koha Liisa-Lotta Jürgenson ja Eva Liisa Kuivonen, kes näevad, et õnnestunud mängu korral võivad nad võita kõiki.

"Kui on hea päev ja kõik tuleb välja, siis võiksime maailmas kõiki võita. Ilma naljata," ütles Kuivonen ERR-ile. "Me oleme ka võitnud väga tugevaid paare. Oleme selleks võimelised, aga stabiilsust jääb natukene puudu."

Neljapäeval sai Vabaduse väljakul toimunud mängude ajal nii paduvihma kui ka päikest. Kuivoneni ja Jürgensoni jaoks on Eesti ilm neile sobilik. "Meie jaoks see on perfektne. Meile vihmaga ja sellise halli sombuse ilmaga on sobinud, kui me vaatame neid turniire, kus oleme medalid võitnud. Ja vastupidi kuumus ei sobi meile, ma ei tea miks, aga ka sellel aastal saime kuumusega paremini hakkama kui eelmistel," sõnas Jürgenson.

Kuivonen ja Jürgenson ning Heleene Hollas - Liisa Remmelg võitsid mõlemad neljapäevased kohtumised ja tagasid koha veerandfinaalis.

Lisaks Eesti meeste esipaarile Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov alustasid kodust MK-etappi põhiturniiril võiduga ka alles Hiinas MK-etapil viienda koha saavutanud Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais. "On kolm taset: eliit, challenge ja futures. Futures on siis kõige madalam," selgitas Rebel. "See siin on hea stardikoht, tase on siin Eestis ikka väga kõva. Võrreldes sellega, mis meil Hiinas oli, siis siin on ikkagi kõva tase."

Vaid suvel koos harjutavad Rebel ja Kais näevad, et võrreldes maailma eliidiga on tasemevahe märgatav. "Maailma tipud teevad ikka korralikult trenni, meie oleme ikka harrastajate moodi. Suvel teeme tõsiselt, aga sügishooaeg ma olen saalis ja Jaan on täiskohaga tööl. Raske jõuda maailma tippu niimoodi," rääkis Kais.

Eelmisel suvel Vabaduse väljakul Eesti meistriteks kroonitud Rebel ja Kais seadsid endale ka koduseks MK etapiks kõrged ootused. "Tulime võitma!" lisas Kais.

Mehed peavad põhiturniiri viimased kohtumised reedel, seejärel alustatakse sõelmängudega.