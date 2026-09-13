Mäsak ja Aktas jõudsid slämmiturniiril esikolmikusse

Oscar Pertelson (kuni 73 kg) alistas Küprose judoka Kyprianos Andreou, aga kaotas seejärel aser Rashid Mammadalijevile. Klen Kristofer Kaljulaid (kuni 90 kg) kaotas oma esimese matši hollandlasele Tigo Renesile.

Kolmanda koha kohtumises läks 18-aastane Aktas vastamisi Tuneesia judoka Siwar Dhawediga ja sooritas 14 sekundi jooksul kaks waza-ari väärilist heidet, mis võrdub ipponiga.

Naiste raskekaalus alistas Aktas teel poolfinaali ukrainlanna Hristõna Homani ja egiptlanna Sara Solimani. Poolfinaalis kaotas kolm hoiatust teeninud eestlanna aga hilisemale võitjale Raz Hershkole (Iisrael).

Pääsuks finaali sai ta Ukraina judokast Jakiv Hammost, sooritades kohtumise 56. sekundil võidu toonud ipponi. Finaalis tuli kaks hoiatust teeninud eestlasel tunnistada siiski venelase Valeri Jendovitski paremust.

Äsja juunioride EM-il pronksi teeninud 19-aastane Mäsak alistas Ungari pealinnas kohaliku judoka Janos Baloghi, sakslase Erik Abramovi ja poolaka Jakub Sordyli ning jõudis poolfinaali.

Judo suure slämmi turniiril Budapestis teenis Marek-Adrian Mäsak meeste raskekaalus teise ja Emma-Melis Aktas naiste raskekaalus kolmanda koha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: