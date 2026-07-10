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Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavolle esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg on kindlustanud koha 12.–16. augustil Poolas Stare Jablonkis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

See on Hollase ja Remmelga jaoks teine kord EM-ile jõuda, möödunud suvel tegid nad Saksamaal Düsseldorfis peetud turniiril oma suurvõistluste debüüdi. Rivo Vesiku hoolealused toona alagrupist edasi ei pääsenud ning lõppkohaks jäi 25.

Nüüd ollakse aasta võrra kogenumad ja kogu protsessi suhtutakse rahulikumalt, näiteks ei loetud pidevalt edetabelipunkte. Ka MK-sarjas on sel hooajal mängitud tugevamatasemelisi etappe. See kõik kinnitab stabiilsust ja taseme tõusu. Remmelg ütles, et sel aastal pole kvalifitseerumise teemat isegi väga arutatud. "Meil olid eelmise aasta lõpus head tulemused MK-sarjas olemas alates Hambrugi turniirist ja siis korra omavahel rääkisime, et suur töö EM-ile pääsemiseks on vist juba tehtud. See aasta oleme suhtunud nii, et EM on meie plaanides, aga sellest rääkinud pole või eraldi punkte arvutanud, sest olime kindlad, et küll me sinna kuidagi peale saame. Mingi enesekindlus on olemas," sõnas Remmelg võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Hollas lisas, et praegu suudetakse nii MK-etappidesse kui EM-i suhtuda nii nagu varasemalt sooviti, aga alati ei õnnestunud: "Oleme suutnud turniiri haaval kõike võtta ja suurt ettemõtlemist ja muretsemist enam ei ole."

Eesmärkidena tõi Hollas välja hetkes olemise ja julgelt mängimise. "Ses osas on sama nagu eelmisel aastal – tahame julgelt mängida ja võistlemist nautida," ütles ta.

Remmelg lisas: "Sellist elevust ja sabinat oli eelmine aasta ikka rohkem – EM-ile jõudmine oli ikkagi meie karjääris oluline verstapost. Praegu tundub see justkui tavalisem või kuidagi normaalsem ja ma arvan, et see on hea asi. Ka tunnen, et oleme selleks võistluseks rohkem valmis."

Treener Rivo Vesik sõnas, et ootab hoolealustelt seekord alagrupist edasipääsemist. "Mina sel aastal mõtlesin, vaatasin punktiseise rohkem ja jälgisin tabelit. Eelmine aasta oli see aeg meile kõigile närvilisem, ikkagi esimene kord. Aga seekordse pealesaamise osas olin ma eelmise aasta lõpus 90 protsenti kindel ja nii ka läks. Ja kui eelmine aasta olime poolrahul juba EM-ile pääsemisega, siis seekord tahaks juba midagi korda ka saata – mina tahaks alagrupist edasi saada ja pääseda kümne sekka," kommenteeris treener. "See võiks praegu olla meile realistlik koht. Ja kui ennast juba natukene ületada, siis võime ka kaugemale jõuda. Aga loomulikult püüame võtta samm korraga ja hoida oma taset."

Toimetaja: Maarja Värv

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