Ralf Kivil: Trondheimi MM-il võistlemine oli reaalsuskontroll

Noorte ja juunioride klassi kuuluvate Eesti murdmaasuusatajate jaoks oli eelmine hooaeg viimaste hooaegade edukaim. Karjääri parimate tulemusteni jõudsid õde ja vend Gerda ja Ralf Kivil.

20-aastane Ralf Kivil ja temast kaks aastat noorem õde Gerda valmistuvad uueks hooajaks teadmisega, et eelmise hooaja tulemused annavad mõlemale lootuse heidelda olümpiakoha eest. Ralf sõitis juunioride MM-il välja kaks esikümnekohta ja sõitis juba Trondheimi MM-il, Gerda jõudis noorte olümpiafestivalil pronksini.

"Kindlasti esimene aasta täiskasvanutega on raske kohe tulemusi hakata tegema. Aga siiski üritan olümpiamängudele ka saada, see oleks väga hea kogemus," rääkis Ralf Kivil ERR-ile. "Nüüd olen saanud koondisega saanud treenida, usun, et see on aidanud sammu edasi teha."

Gerda Kivil ütles, et tema jaoks on kõige olulisem juunioride MM. "Aga kindlasti pürgin võimalusel ka olümpiale ja olen valmis Eestit esindama igas vanuseklassis," sõnas ta.

Ralf Kivil sai oma esimese suurvõistluste kogemuse juba läinud talvel, kui Trondheimi MM-l sai ta teha kolm sõitu, sealhulgas teatesõidu avavahetus. "See oli reality check (reaalsuskontroll - toim), ise arvasin, et juunioride MM-il tuli hea tulemus ja seal võib ka teha okei tulemuse. Aga maailma tipp on tegelikult veel päris kaugel, tuleb veel palju tööd teha. Kindlasti oli see hea kogemus ja väga äge oli seal võistelda," ütles Ralf Kivil.

Gerda võistleb jätkuvalt ka laskesuusatajana ja äsja toimunud suvebiathloni Eesti meistrivõistlustel sai ta oma vanuseklassi hõbemedali. Tulevik on hetkel ikkagi seotud murdmaasuusatamisega. "Praegu olen kindlasti murdmaasuusataja ja põhifookus on sellel, laskesuusatamist teen selle kõrvalt nii palju, kui aega jääb," sõnas Gerda Kivil.

Mida soovivad õde-vend teineteisele algavaks hooajaks?

Ralf Kivil: "Peab olema kannatlikkust, ühe aastaga ei saa tippu jõuda. Peab aastaid ja aastaid vaeva nägema. Gerdal on areng olnud väga kiire, see areng ei saa jätkuda sama kiiresti. Tuleb vaeva näha, et tulemusi üleval hoida."

Gerda Kivil: "Ükskõik, mis tuleb, et ta läheks edasi ja oleks mulle eeskujuks. Siis jätkub mul ka motivatsiooni edasi teha."