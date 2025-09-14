X!

Ralf Kivil: Trondheimi MM-il võistlemine oli reaalsuskontroll

Suusatamine
Foto: ERR
Suusatamine

Noorte ja juunioride klassi kuuluvate Eesti murdmaasuusatajate jaoks oli eelmine hooaeg viimaste hooaegade edukaim. Karjääri parimate tulemusteni jõudsid õde ja vend Gerda ja Ralf Kivil.

20-aastane Ralf Kivil ja temast kaks aastat noorem õde Gerda valmistuvad uueks hooajaks teadmisega, et eelmise hooaja tulemused annavad mõlemale lootuse heidelda olümpiakoha eest. Ralf sõitis juunioride MM-il välja kaks esikümnekohta ja sõitis juba Trondheimi MM-il, Gerda jõudis noorte olümpiafestivalil pronksini.

"Kindlasti esimene aasta täiskasvanutega on raske kohe tulemusi hakata tegema. Aga siiski üritan olümpiamängudele ka saada, see oleks väga hea kogemus," rääkis Ralf Kivil ERR-ile. "Nüüd olen saanud koondisega saanud treenida, usun, et see on aidanud sammu edasi teha."

Gerda Kivil ütles, et tema jaoks on kõige olulisem juunioride MM. "Aga kindlasti pürgin võimalusel ka olümpiale ja olen valmis Eestit esindama igas vanuseklassis," sõnas ta.

Ralf Kivil sai oma esimese suurvõistluste kogemuse juba läinud talvel, kui Trondheimi MM-l sai ta teha kolm sõitu, sealhulgas teatesõidu avavahetus. "See oli reality check (reaalsuskontroll - toim), ise arvasin, et juunioride MM-il tuli hea tulemus ja seal võib ka teha okei tulemuse. Aga maailma tipp on tegelikult veel päris kaugel, tuleb veel palju tööd teha. Kindlasti oli see hea kogemus ja väga äge oli seal võistelda," ütles Ralf Kivil.

Gerda võistleb jätkuvalt ka laskesuusatajana ja äsja toimunud suvebiathloni Eesti meistrivõistlustel sai ta oma vanuseklassi hõbemedali. Tulevik on hetkel ikkagi seotud murdmaasuusatamisega. "Praegu olen kindlasti murdmaasuusataja ja põhifookus on sellel, laskesuusatamist teen selle kõrvalt nii palju, kui aega jääb," sõnas Gerda Kivil.

Mida soovivad õde-vend teineteisele algavaks hooajaks?

Ralf Kivil: "Peab olema kannatlikkust, ühe aastaga ei saa tippu jõuda. Peab aastaid ja aastaid vaeva nägema. Gerdal on areng olnud väga kiire, see areng ei saa jätkuda sama kiiresti. Tuleb vaeva näha, et tulemusi üleval hoida."

Gerda Kivil: "Ükskõik, mis tuleb, et ta läheks edasi ja oleks mulle eeskujuks. Siis jätkub mul ka motivatsiooni edasi teha."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

00:00

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti maratoonaritel ja Müllal MM-il?

14.09

Ralf Kivil: Trondheimi MM-il võistlemine oli reaalsuskontroll

14.09

Hussar: viimasel kilomeetril oli Eesti rahvas raja ääres minuga kaasas

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

14.09

Soo: Soome koondise lugu pole tuhkatriinulugu, vaid loogiline kulminatsioon

14.09

ETV spordisaade, 14. september

14.09

Hirv ja Sild tulid öisel tavarajal Eesti meistriks

14.09

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

14.09

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

14.09

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

laskesuusatamine

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

06.09

Suvebiatloni sprindikuningaks- ja kuningannaks krooniti Kehva ja Külm

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

jäähoki

14.09

HC Grizzlyz alustas naiste hokiliigat kindla võiduga

13.09

HC Panter võitis Riias põnevusmängu

12.09

Koduse naiste jäähokiliiga põhiturniiri pikendati

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

28.08

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

suusatamine

14.09

Ralf Kivil: Trondheimi MM-il võistlemine oli reaalsuskontroll

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

01.09

Pulles sprintis Rootsis kaheksandaks

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

07.09

Vagul mahtus FIS-i sarjas esimest korda pjedestaalile

26.08

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

iluuisutamine

13.09

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

10.09

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo