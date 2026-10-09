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Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

Laskesuusatamise MM
Foto: ERR
Laskesuusatamise MM

Laskesuusatamise maailmakarikasarja hooaja alguseni on jäänud alla kahe kuu. Hooaeg kulmineerub Otepääl toimuvate maailmameistrivõistlustega ja rahvusvaheline alaliit tegi Tehvandile viimase kontrollkäigu.

Neli kuud enne laskesuusatamise maailmameistrivõistluste algust Otepääl sai kõik oodatav veel kord üle vaadatud ja koostöös rahvusvahelise alaliidu juhtidega läbi käidud. Kui kõike muud saab kontrollida, siis lume olemasolu mitte nii palju ja see on ka korraldajate jaoks võtmeküsimus.

"Pean siinkohal ütlema, et viimane MK siin ei toimunud just talve võlumaal, aga pean ütlema suure tänu Otepääle ja kogu Eestile, nad tegid imelise MK-etapi õudsates ilmaoludes," kiitis MK-sarja võistluste direktor Borut Nunar intervjuus ERR-ile.

"Veebruaris peaks see üldiselt olema kergem, aga kunagi ei või ette teada. See on alati kõige suurem kahtlus, kas tingimused on sportlastele parimad, sest kui sportlased on õnnelikud, tuleb meil õnnelik MM."

Laskesuusatamise MM saab olema järjekorras kolmas suurvõistlus, mis sel talvel Otepääl peetakse. Alustatakse kahevõistluse MK-ga, millele järgneb suusaalade juunioride MM. Lund peab jaguma kõigile ja plaan on paigas.

"Lumetagavara on mingisugune olemas, vast pool lund on olemas," sõnas võistluskomitee esimees Hillar Zahkna. "Esimeste külmadega tuleb hakata kohe lund tegema nii rajale kui ka lattu. Siis veel ka Käärikule lattu. Siis loodame parimat, kui on ilm stabiilne, paneme lume maha."

Toimetaja: Siim Boikov

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