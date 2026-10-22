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Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel GP-etapil

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko.
Aleksandr Selevko. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Iluuisutamine

Sel nädalal algab kuuest etapist koosnev iluuisutamise GP-sari, kuhu saavad ISU edetabelite alusel kutsed parimad uisutajad.

Esimene GP-etapp toimub sel nädalalõpul Prantsusmaal Angersis. Eesti uisutajatest osaleb seal meeste üksiksõidus Aleksandr Selevko.

Selevko on hooaega hästi alustanud. Ta võitis ISU Challenger sarja võistlused augustis USA-s (kahe kava summa 246,15 punkti) ja septembris Saksamaal (246,24 p).

Angersis sõidab Selevko lühikava laupäeval, algusega kell 13.30. Eestlane on stardijärjekorras teises soojendusgrupis ning sõidab võistluse kümnenda uisutajana.

Nimekaimatest konkurentidest on Prantsusmaal võistlemas kodupubliku soosik kahekordne Euroopa meister Adam Siao Him Fa ja olümpiavõitja Mikhail Shaidorov Kasahstanist.

Meeste üksiksõidu vabakava on kavas pühapäeval kell 14.10. Selevkot juhendab treener Alexey Letov.

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko alustavad GP-sarja järgmisel nädalal Kanadas.

GP-etappide kalender:

23.-25. oktoober – Grand Prix de France (Angers, Prantsusmaa)
29. okt - 1. nov. – Skate Canada (Kelowna, Kanada)
6.-8. november – Cup of China (Shenzen, Hiina)
13.-15. november – Skate America (Everett, USA)
20.-21. november – Finlandia Trophy (Helsingi, Soome)
27.-29. november – NHK Trophy (Tokyo, Jaapan)

Toimetaja: Henrik Laever

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