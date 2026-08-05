Tribuntsov: eesmärk on ujuda finaali ja teha isiklikud rekordid

Ralf, olen aru saanud, et sinul on see hiljutine kogemus olemas ka basseiniga, kus te nüüd võistlema hakkate ja see ei ole see sama bassein, kus kaks aastat tagasi olümpial ujuti.

Jah, me käisime märtsis võistlemas seal. Kui ma ei eksi, siis see bassein oli veepalluritele mõeldud. See tähendab, et bassein on sügav ja kiire. Mulle väga meeldis. Ootan huviga.

Paljudel eestlastel on Pariisi olümpia ujumisvõistlustest head mälestused. Milline tulemus või saavutus võimaldaks sinul Pariisist samuti heade emotsioonidega lahkuda?

Korralikud isiklikud rekordid. Seekord olen seadnud endale suureks rahuloluks finaalikoha, sest tase on kõva. Need kaks ongi mul põhieesmärgid – suured isiklikud ja miinimum finaalikoht.

Aga kas eesmärgiks on finaalikoht siis 50 või 100 meetris? Kuidas sa ise arvad?

Kuna ma ujun kolm 50 meetri ala, siis seal on kõige suurem võimalus sellel õnnestuda, aga miks mitte üllatada ennast ka teistel aladel.

Seega on sinu põhirõhk sprindialadel?

Jah, pikas basseinis ujun ainult sprinti. Lühikeses ma võin veel 100 meetrit ujuda, aga pikas basseinis jääb ainult 50.

Kas oled kursis ka sellega, milline on konkurents? Kas keegi tippudest jääb eemale või on kõik kohal?

Kui ma ei eksi, siis minu sprindialadel on kõik ilusti esindatud ehk siis täiskaader on kohal, aga mulle see meeldib. Ongi hea võimalus ennast tõestada maailmale Euroopa tippude hulgas ja ootan huviga, et nendega rinda pista.

Ralf, sa oled selline aus ja avatud mees. Ütle, kas pärast suurt saavutust on järgmisele tiitlivõistlusele lihtsam minna või tekitab see hoopis rohkem pinget, sest nüüd jälgitakse sind veelgi tähelepanelikumalt?

Mul isiklikult on lihtsam. Öeldakse, et esimene medal on alati kõige raskem ja olen sellega nõus. Nüüdseks on see mulle toonud hingerahu, et ma olen juba vähemalt midagi teinud. Nüüd edasi saan nautida ja ainult ennast parandada, mulle pigem see lisapingeid peale ei pane. Ootan huviga.

Kuidas suvine ettevalmistus läinud on?

Kõik on läinud plaanipärselt. Kerge haigus oli vahepeal nädal aega, aga see midagi tõsist ei olnud. Olen terve olnud, õlad töötavad ja jõutreeninguid olen saanud teha. Võistelda olen saanud, uni on hea, vaimne tervis on tugev ja põhimõtteliselt millegi taha mul pugeda ei ole. See EM peaks tulema hea.

Eesti koondis tundub tänavu olevat üks tugevamaid läbi aegade. Kui palju olete enne EM-i ühiselt treeninud ja koos aega veetnud?

Natuke ikka tegime. Vahepeal sprindipoistega. Just sprindipoistega on mul rohkem asju ajada, ise teen ka sprinti. Pikka maad ma ei hakka kellelegi õpetama. Sprindipoistega oleme kokku saanud vahepeal ja nüüd kolm päeva saame Chartres'is kõik koos veel trenni teha. Ma arvan, et tiimi kokkuhoid on meil tugev ja noored on motiveeritud ja valmis võistlema.