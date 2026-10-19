Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

Aron ja tiimikaaslased Max Götz ja Fabian Schiller võidutsesid pühapäeval Portugalis Portimao ringrajal sõidetud etapil, millest võttis osa 61 võistlusautot.

"Seda tuleb väga kõrgelt hinnata. Ralf Aron sõidab tehasemeeskonnas ja kui keegi hästi pingsalt hakkab uurima, siis ta näeb, et selle sarja edetabelis me Ralfi nime ei leia. See on nii, sest reeglite järgi tuleb sõitja anda üles terveks hooajaks, siis ta hakkab punkte korjama," rääkis Klaar. "Ralf on sellise lepinguga, et ta ühtegi täissarja see aasta kaasa ei teinud. Ta sõitis erinevaid prestiižseid sõite. Näiteks Bathursti 12-tunni sõit Austraalias, mis on väga-väga prestiižne. See lõppes kahjuks avariiga Ralfist mitteolenevatel põhjustel, kui ta oli liidripositsioonil. Kohtunikud olid käpardid, ütlen mina. Ei andnud õigel ajal pimeda kurvi eel piisavalt pikalt märku, et üks auto on risti tee peal."

"Ralf on olnud tehase jaoks see sõitja, kes arendab autot ja kes istutatakse autosse seal, kus nende jaoks kõige rohkem kiiret sõitjat tarvis on. Kuna nad nüüd võitsid oma ekipaažiga viimase etapi, siis seda tuleb väga kõrgelt hinnata," lisas Klaar.

Ekspert tõdes, et autosport on rohkete võistlusklasside tõttu üsna keeruline, kuid selgitas, et GT-autod on sellised, mida võib ka tänavapildis näha. "Kõige tipus on vormel-1, need on avatud ratastega spetsiaalsed võidusõiduautod. GT3 auto on selline auto, mida võib ka linnatänaval näha Porsche, Ferrari või Lamborghini näol," rääkis Klaar. "Tehniliste tingimustega on paika pandud, mida seal teha tohib ja ei tohi. FIA poolt on tehnilised tingimused minu arust hästi kirjutatud, siis seal on ka hästi palju tootjaid. See on prestiižne sari."

28-aastane Aron on oma pika ja eduka karjääri jooksul võistelnud vormel-3 MM-sarjas, kuid viimastel hooaegadel on ta keskendunud just kestvussõitudele ja kereautodele. Tõenäoliselt on tema lähitulevik ka selliste sarjadega seotud. "Mina kahtlustan, et Mercedes tahab teda väga hoida. Olen aru saanud, et ta on hinnatud AMG Mercedeses GT3 autode hea arendajana. Ta on kõigele lisaks veel kiire ka," rääkis Klaar eestlase tuleviku väljavaadetest.

Kuigi madalamatest vormelisarjadest tuleb talendikaid sõitjaid järjest peale, maksab Klaari sõnul kestvussõitudes kogemus ja seda on Aronil samuti kogunenud. "Vaatame vanuselist koosseisu, kes kereautode peale on edasi läinud ja jäänud, siis tänasel päeval on tipud, nagu ka Ralf Aroni tiimikaaslased, 40-aastased mehed. Kui võidad nii prestiižse sõidu, siis loomulikult on sul silm peal," rääkis Klaar.

"Jälgitakse, kuidas sa sõidad, mida sa seal teed, kuidas sa mõtled sõidu jooksul, mis manöövreid teed. Kindlasti on tal silm peal, selles mõttes on Ralfi tulevik suures autospordis, kereautode sarjades kindlustatud."