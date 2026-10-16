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Noorte murdmaasuusatajate hooaeg algab Viljandis staadionijooksuga

Suusatamine
Nõo Snacker noorte murdmaakarika hooaja avastart staadionil
Nõo Snacker noorte murdmaakarika hooaja avastart staadionil Autor/allikas: Erik Kukk
Suusatamine

Laupäeval algab Viljandis staadionijooksuga Nõo Snacker noorte murdmaakarika 32. hooaeg. Tänavu toob noori murdmaasuusatajaid ühendav võistlussari stardijoonele ka teiste spordialade esindajad – registreerunute seas on ka Milano-Cortina taliolümpiamängude hõbemedalist Henry Sildaru.

Eesti üks pikema ajalooga noorte spordisarju alustab uut hooaega Viljandi staadionil, kus võetakse mõõtu 1000, 2000 ja 3000 meetri jooksudistantsidel. Sellises formaadis hooaja alustamine sai alguse 2023. aastal ning on kujunenud noortesarja traditsiooniks, mis annab sportlastele võimaluse võrrelda oma kehalist ettevalmistust ja arengut aastate lõikes.

"Noorte murdmaakarikas on olnud aastakümnete jooksul oluline hüppelaud paljudele Eesti murdmaasuusatajatele. Tore on näha, et tänavu on võistlus äratanud huvi ka teiste spordialade esindajate seas. See rikastab konkurentsi ja näitab, et sport ühendab – olenemata sellest, millisel alal keegi igapäevaselt treenib," sõnas Eesti Suusaliidu noortesarja eestvedaja Jaak Teppan.

Tänavusele avaetapile on end võistlejana kirja pannud teiste seas ka freestyle-suusataja Henry Sildaru, kes võitis tänavu veebruaris Milano-Cortina taliolümpiamängudel meeste rennisõidus hõbemedali.

Noorte murdmaakarika eestvedajate sõnul on staadionijooksu eesmärk pakkuda noortele põnevat hooaja algust, aga ka võimalust jälgida oma sportlikku arengut. "Staadionijooks annab sportlastele ja treeneritele hea ülevaate sellest, kuidas on suvise ettevalmistusega arenenud noorte aeroobne võimekus. Iga sportlane saab võrrelda oma tulemusi varasemate aastatega, meie aga jälgida Eesti noorte suusatajate üldist taset ja arengusuundi. Loomulikult aitab selline võistlus leida ka kõige teravamad pliiatsid pakist ehk noored, kes oma võimekusega eriliselt silma paistavad," selgitas Eesti Suusaliidu spordidirektor Eno Vahtra.

Viljandis algavad võistlusjooksud laupäeval kell 11. Kõige nooremad võistlejad läbivad 1000 meetrit, 12- ja 14-aastaste vanuseklassides joostakse 2000 meetrit ning vanemates vanuseklassides 3000 meetrit. Kell 13 algavad Limpa Suusakooli tasuta lastejooksud, kuhu on oodatud kõik kuni 10-aastased liikumishuvilised.

Nõo Snacker Noorte murdmaakarikas on Eesti Suusaliidu korraldatav pikaajaline noortesari. Kolmandat hooaega on sarja nimitoetajaks Nõo Lihatööstus, kes panustab noorte suusasportlaste arengusse nii rahaliselt kui ka oma toodetega.

Toimetaja: Anders Nõmm

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