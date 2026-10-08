Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

Neljapäeval Tondirabas alanud naiste kurlinguturniiril osaleb 18 naiskonda 13 riigist, kellest paljudele on see viimaseks ettevalmistuseks enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi, mis toimuvad tänavu Tšehhis Ostravas.

"Tase on väga kõrge, kohal on lausa kaheksa tiimi, kes tulevad ka EM-i mängima koos meiega," tõdes ERR-iga rääkides naiskonna kapten Marie Kaldvee. "Seega ütleks, et enamus tippe on kohal, puudu on ainult Šveitsi ja Rootsi esindustiimid, aga muidu tase on ühtlaselt väga kõrge."

Naiskond on turniirile eelnenud nädala jooksul Tallinnas koos treeninud, valmistudes nii koduseks MK-etapiks kui ka eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

"Meie ootus on ikkagi jõuda play-off'i nagu igal turniiril, ehk siis ikkagi alagrupist edasi saada. Eks me võtame seda rohkem kui harjutusturniiri enne EM-i," sõnas Kaldvee. "Kuna see on alles teine turniir meil koos, siis vaatame, mida veel parandada saab, kuidas veel paremaks saada ja kuidas tiimi töö kõige paremini toimima saada."

Ka Kaldveele endale, kes alles tänavusest sügisest segapaarikurlingu juurest naiskonda naasis, nõuab uus elukorraldus harjumist. "See Riia turniir kaks nädalat tagasi harjutas mind juba piisavalt," kinnitas ta. "Mäng on natukene pikem, mul hakkab võib-olla natuke rohkem külm kui segapaaris, aga kindlasti uute reeglitega mäng on natuke dünaamilisemaks muutunud, seega on tegelikult siiamaani väga lõbus olnud. Tore natuke teistsugust kurlingut vahepeal ka mängida!"

Lisaks Kaldveele kuuluvad naiskonda Kaidi Elmik, Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer. Edasiseks hooajaks liitub naiskonnaga ka eelmisel hooajal Eesti esindusnaiskonda kuulunud Liisa Turmann.