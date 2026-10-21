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HC Panter jäi Kiievi meeskonnale napilt alla

Jäähoki
Tallinna HC Panter - Kiievi Capitals
Tallinna HC Panter - Kiievi Capitals Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna jäähokiklubi HC Panter pidi kolmapäevases Optibet hokiliiga kohtumises tunnistama Kiievi Capitalsi nappi 3:2 paremust.

Kiievi meeskond alustas kohtumist tugevalt ning avakolmandiku lõpuks oldi Panteri vastu 2:0 eduseisus. Teisel kolmandikul suutis Panter kaotusseisu vähendada, kui värava viskas Marek Potšinok. Kolmandiku lõpus õnnestus Kiievi Capitalsil aga oma eduseis taas kaheväravaliseks kasvatada.

Kolmanda kolmandiku neljandal minutil tõi Nikita Fedorovits Panteri taas ühe värava kaugusele, kuid rohkemaks pantrid seekord suutelised ei olnud ning vastu tuli võtta napp 2:3 kaotus.

Panteri väravas tegi suurepärase mängu Georg Vladimirov, kes tõrjus kohtumise jooksul koguni 54 vastaste pealeviset.

Panteri järgmised kohtumised ootavad ees juba nädalavahetusel, kui Haabersti jäähallis minnakse kahel korral vastamisi HC Energijaga. Laupäevane kohtumine algab kell 18 ning pühapäevane mäng kell 14.05.

Toimetaja: Anders Nõmm

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