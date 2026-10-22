Tkachuk sai külma vastuvõtu osaliseks

Ottawas toimunud mängus oli erilise tähelepanu all Brady Tkachuk, kes mängis kaheksa hooaega Senatorsi särgis ja oli viimasel viiel meeskonna kapteniks, kuid ei soovinud klubiga lepingut pikendada ning saadeti juunis vahetustehinguga Panthersi ridadesse.

Senators näitas avakolmandiku keskel mängupausi ajal areeni suurel ekraanil Tkachukile pühendatud videot, mis võttis kokku tema Ottawas veedetud aja, aga see ei meeldinud teps mitte Senatorsi poolehoidjatele, kes kostitasid seepeale Tkachuki valju vilekooriga. Tkachuk ise näis antikangelase rolli nautivat ning ei suutnud naeratust tagasi hoida.

Mängu jätkudes viskas Tkachuk kohtumise avavärava, mis jäi Panthersi ainsaks tabamuseks. Tim Stützle viigistas peagi seisu 1:1-le ning teisel kolmandikul viisid Senatorsi juhtima Claude Giroux ja Shane Pinto. Lõppseisu aitasid viimases vaatuses vormistada Warren Foegele ja Stephen Halliday.

Senators sai kümnest mängust seitsmenda võidu ning jätkab idakonverentsis 14 punktiga viiendal positsioonil, Panthers on 12 punktiga kuues.

Teises kolmapäeval toimunud vastasseisus sai Philadelphia Flyers võõrsil jagu Buffalo Sabresist 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Võitjate kolmest väravast kaks viskas kollanokk Cole Knuble. Flyers on idas 14. kohal (9 punkti) ja Sabres 12. kohal (10 p).