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CAS jättis jõusse Venemaa kurlingukoondiste võistluskeelu

Kurling
Kurling
Kurling Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia
Kurling

Rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS lükkas tagasi Venemaa Kurlinguföderatsiooni (RCF) kaebuse maailma kurlinguföderatsiooni (World Curling) vastu. Otsusega jääb jõusse Venemaa täiskasvanud kurlingusportlaste rahvusvahelistel võistlustel osalemise keeld 2026. aasta lõpuni.

Võistluskeelu võimalikku jätkamist pärast 2026. aasta lõppu hakkab otsustama World Curlingu juhatus, mille liikmete hulka kuulub ka endine Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Harri Lill.

CAS tegi otsuse 13. oktoobril, jättes rahuldamata kaks RCF-i ja Venemaa sportlaste esitatud kaebust. Vaidluse keskmes oli World Curlingu tänavu augustis langetatud otsus pikendada Venemaa sportlaste võistluskeeldu aasta lõpuni. CAS-i tervikotsust koos selle põhjendustega ei ole veel avalikustatud.

CAS-i otsus võib kujuneda teedrajavaks ka paljude teiste olümpiaalade jaoks, mille rahvusvahelistel alaliitudel seisavad lähiajal ees sarnased kohtuvaidlused Venemaaga. World Curlingu kasuks langetatud otsus võib kujuneda oluliseks lähtekohaks Venemaa sportlastele kehtestatud piirangute õiguspärasuse hindamisel ka teiste spordialade vaidlustes.

World Curling põhjendas oma otsust vajadusega tagada rahvusvaheliste võistluste ausus, turvalisus ja spordiala terviklikkus. Otsuse langetamisel võeti arvesse rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitusi, liikmesriikide alaliitude tagasisidet ning rahvusvaheliste võistluste korraldajate seisukohti. World Curlingu juhatus leidis, et Venemaa sportlaste naasmine täiskasvanute rahvusvahelistele võistlustele seaks ohtu võistluste terviklikkuse ning kehtivate piirangute muutmine ei ole praeguses olukorras põhjendatud.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver kinnitas, et Eesti alaliit toetab rahvusvahelise föderatsiooni otsust ja CAS-i seisukohta.

"Eesti Curlingu Liidu seisukoht on, et CAS-i otsus lükata Venemaa kaebus tagasi on igati õigustatud ja meie vaates ainuõige lahendus. Praeguses julgeolekuolukorras ei saa vaadata sporti ja agressiooni eraldiseisvalt. Piirangute jätkamine tagab rahvusvahelisel areenil stabiilse ja õiglase konkurentsikeskkonna. Toetame täielikult World Curlingu joont kaitsta meie spordiala terviklikkust. Kindlasti aitab meie positsiooni hoidmisele kaasa ka Harri Lille kuulumine World Curlingu juhatusse," ütles Randver.

Venemaa kurlingukoondised on rahvusvahelistelt täiskasvanute võistlustelt kõrvaldatud alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Tänavu jaanuaris leevendas World Curling piiranguid juuniorsportlastele, lubades Venemaa ja Valgevene noortel taas rahvusvahelistel juunioride võistlustel osaleda. Praktikas on aga Venemaa juuniorsportlaste osalemine jätkuvalt raskendatud, kuna World Curling on seni valinud võistluste korraldajariikideks riigid, kuhu Venemaa sportlastel puudub tegelik ligipääs. Seega ei ole piirangute leevendamine toonud Venemaa noortele kaasa sisulist võimalust rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osaleda. Täiskasvanute koondistele kehtestatud piirangud jäid aga jõusse.

Venemaa olümpiakomitee ja Venemaa kurlinguföderatsioon on teatanud kavatsusest CAS-i otsus Šveitsi föderaalkohtus vaidlustada. Šveitsi föderaalkohus saab CAS-i otsuseid läbi vaadata üksnes väga piiratud õiguslikel alustel, mistõttu peetakse kaebuse menetlusse võtmist äärmiselt ebatõenäoliseks. Praeguse otsuse kohaselt jäävad Venemaa täiskasvanud kurlingusportlased World Curlingu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale vähemalt 2026. aasta lõpuni.

Toimetaja: Anders Nõmm

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