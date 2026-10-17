Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud

Võistlus algas laupäeval naiste supersprindi kvalifikatsiooniga, milles läbiti kaks lasketiiru. Stardi tegi 53 võistlejat, kellest 15 paremat võistlevad õhtupoolikul finaalis.

Regina Ermits läbis lamadestiiru puhaste paberitega, aga jättis püstiselt kaks märki üles ning lõpetas võistluse 32. kohaga (+1.02,7). Susan Külm eksis mõlemas tiirus korra ja saavutas 44. koha (+1.29,6).

Naiste kvalifikatsioonis võttis esikoha rootslanne Elvira Öberg (1; 14.04,2), kes edestas prantslannat Oceane Micheloni (2; +14,8) ning rootslannat Anna Magnussoni (1; +19,7). 15. ehk viimasena pääses õhtusesse finaali austerlanna Anna Gandler, kes eksis kokku kahel lasul ning kaotas esimesele 34,4 sekundiga. Esimesena jäi finaalist välja prantslanna Julia Simon (3; +34,7).

Meeste võistlusel sai Mark-Markos Kehva 35. koha (1; +49,0) ning Rene Zahkna eksis kahe tiiru peale viiel lasul, saavutades 59 võistleja seas 42. koha (5; +1.11,1).

Esikoha sai rootslane Martin Ponsiluoma (1; 12.33,7), kes edestas 2,3 sekundiga sakslast Philipp Nawrathit (2) ning 5,2 sekundiga sakslast Philipp Horni (1; +5,2). Kümne sekundi sisse mahtusid veel norralased Johan-Olav Botn (2; +7,2) ja Sturla Holm Lägreid (0; +8,0), tšehh Jonas Marecek (1; +8,6) ning norralane Isak Frey (2; +9,6). Viimasena tagas finaalikoha prantslane Fabien Claude (3; +23,5).

Nii naiste kui ka meeste lõppvõistlus peetakse pühapäeva õhtupoolikul.