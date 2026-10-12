Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi kahe võiduga, esikoha sai Šveits

Eesti kurlingunaiskond Marie Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupiturniiriga, saavutades viie mänguga kaks võitu ja kolm kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi.

Eesti naiskond alistas alagrupis oma tulevase EM-i alagrupivastase Türgi tulemusega 7:6. Lisaks saadi 6:2 võit Šveitsi naiskonna üle, mille kapten on Sarah Müller. Kahe võidu ja kolme kaotusega Eesti naiskond alagrupist edasi ei pääsenud.

"Turniir oli meie tiimi jaoks tervikuna väga õpetlik. Kuna tegemist on alles meie teise turniiriga selles koosseisus, kasutasime võimalust katsetada erinevaid viskejärjekordi ning leidsime sealt palju häid lahendusi. Meie mängupilt oli selgelt parem kui eelmisel turniiril ja areng on tuntav," arutles kapten Kaldvee. "Nõrkuseks jääb veel ühtlase taseme hoidmine kogu mängu vältel: mõne mängu oleksime seisu põhjal pidanud võitma, kuid ei suutnud head taset lõpuni säilitada."

"Euroopa meistrivõistlusteni ei ole enam kaua aega, kuid usume, et jõuame enne seda veel mitmeid elemente lihvida," jätkas Kaldvee. "Just enesekindluse leidmisele ja ühtlasele viskekindlusele pöörame järgmise kahe nädala jooksul eriliselt tähelepanu."

MK-etapi finaalis kohtusid Šveitsi naiskond Schwaller ja Suurbritannia esindus Henderson. Tasavägise finaali järel kuulus turniirivõit Šveitsi naiskonnale tulemusega 7:6. Kolmanda koha saavutas Türgi naiskond, kes alistas pronksimängus Läti naiskonna Barone, mängu tulemuseks 6:3.