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Eesti sõudjad püüdlevad uuel alal olümpiale

Sõudmine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Sõudmine

Eesti sõudjad võistlesid edukalt uue olümpiaala rannasprindi maailmameistrivõistlustel Hiinas. Eestlased osalesid kolmes paadiklassis ja kõik meie sõudjad jõudsid kaheksandikfinaali ehk 16 parema hulka.

Parima kohaga naaseb MM-ilt naiste ühepaadis üheksanda koha saanud Liisa-Maria Lääne, kes jäi kaheksandikfinaalis alla kokkuvõttes teise koha saavutanud hiinlannale. "Mina olen tulemusega väga rahul. On näha, et olen õiget asja teinud sellel aastal. Eelmisel aastal ma võistlesin katkise lihasega ja sellel aastal õnnestus kõik suurepäraselt õigel hetkel õigesti ajastada," rääkis Lääne.

Tänavused olud olid keerulised, osad sõidud jäid tugeva tuule ja lainetuse tõttu ära, ent see käib meresõudmise juurde. "Lained ja kõik käivad asja juurde, aga ma ütleks, et rasked olud on pigem meie ilm, sest oleme suurema osa hooajast niimoodi võistelnud ja see hooaeg on näidanud, et see on meie ilm – mina ütleks, et need on nagu pigem lõbusad olud. See, kui laine loobib sind – mingi lõbu on ka seal sees ikka," selgitas 10. koha saanud Robin Hunt.

Paljud võistlused, sealhulgas Los Angelese olümpia, mille kavas rannasprint esmakordselt on, toimuvad ookeanivees. Kas Eesti meri üldse lubab sellisteks oludeks valmistuda? "Eesti meri ei ole kindlasti kõige halvem, aga kindlasti need pisidetailid, mis seda välismaa vett harjutavad, need tulevad just välismaal võisteldes. Hetkel olen saanud siia jõuda, kus ma olen, tänu Mihkel Klementsovile, kes oma isiklikku merepaati meile on laenanud, et ma saaksin Laulasmaa lähedal merel trenni teha," ütles Lääne.

Treeneri sõnul on tegemist vaatemängulise alaga ning tänu sellele see olümpiakavva võetigi. "Hästi tehniline ala, just jooksu poole pealt, paati sisenemise poole pealt, et seal võib igasuguseid asju juhtuda. Kui vaatad paberi peale, et keegi peaks võitma, füüsiliselt tugevam, eelmistel võistlustel ka hästi läinud, aga see ei pruugi järgmistel võistlustel üldse nii olla. Et ta on ka rannas ja see melu, mis seal ümber käib. See on ikka hoopis teistmoodi kui klassikaline sõudmine," sõnas meresõudmise treener Elar Jaakson.

Jaaksoni sõnul on Eesti teinud suure sammu edasi. OIümpiakvalifikatsioon algab järgmisel aastal ning Jaaksoni arvates on see eestlastele jõukohane. Mida sportlastel järgmise sammu tegemiseks teha vaja on? "Trenni. Trenni, trenni, trenni. Ja võistlustel ka käimist, sest see hooaeg ongi hea näide. Hästi palju võistlustel käimist ja hooaja lõpus ka trenni ja tulemus on käes," ütles Hunt.

Toimetaja: Henrik Laever

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