Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

Ponsiluoma näitas parimat minekut nii laupäevases supersprindi kvalifikatsioonis kui ka finaalsõidus, kus läks võitja selgitamiseks vaja fotofinišit. Nii Ponsiluoma kui ka Johan-Olav Botn lõpetasid täpselt sama ajaga, kuid fotofinišis määrati võitjaks kolm möödalasku teinud Ponsiluoma (21.38,0). Pjedestaalile mahtus veel Eric Perrot (2; +12,2).

Pühapäevases kvalifikatsioonis jäi Ponsiluoma ajaliselt Botnile alla, aga finaalis tegi rootslane taaskord hiilgava sõidu ja saavutas kahe möödalasuga taas esikoha (21.34,2). Selles sõidus jäi teiseks Vetle Sjaastad Christiansen (1; +4,0) ning kolmandaks jälle Perrot (2; +8,5).

Naiste seas võidutses laupäeval prantslanna Oceane Michelon (1; 24.19,9), kes edestas rootslannasid Elvira Öbergi (2; +14,2) ning Anna Magnussoni (1; +18,3). Pühapäevases sõidus saavutas esikoha Lisa Vittozzi (3; 24.27,2), tema järel finišeerisid prantslannad Julia Simon (3; +16,7) ning Amandine Mengin (2; +22,9).

Eestlastel Loop One'i võistlusel suurt edu ei olnud. Regina Ermits sai laupäeval 32. koha ja Susan Külm 44. koha, kumbki ei pääsenud ka pühapäeval finaalsõitu. Mark-Markos Kehva sai laupäeval 35. koha ja Rene Zahkna 42. koha, pühapäeval edasipääsu samuti teenida ei suudetud.