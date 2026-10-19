Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset
Nädalavahetuse Münchenis toimunud Loop One nimelisel suvebiatloni võistlusel võitis mõlemad meeste võistlused rootslane Martin Ponsiluoma, naiste seas võidutsesid Oceane Michelon ja Lisa Vittozzi.
Ponsiluoma näitas parimat minekut nii laupäevases supersprindi kvalifikatsioonis kui ka finaalsõidus, kus läks võitja selgitamiseks vaja fotofinišit. Nii Ponsiluoma kui ka Johan-Olav Botn lõpetasid täpselt sama ajaga, kuid fotofinišis määrati võitjaks kolm möödalasku teinud Ponsiluoma (21.38,0). Pjedestaalile mahtus veel Eric Perrot (2; +12,2).
Pühapäevases kvalifikatsioonis jäi Ponsiluoma ajaliselt Botnile alla, aga finaalis tegi rootslane taaskord hiilgava sõidu ja saavutas kahe möödalasuga taas esikoha (21.34,2). Selles sõidus jäi teiseks Vetle Sjaastad Christiansen (1; +4,0) ning kolmandaks jälle Perrot (2; +8,5).
Naiste seas võidutses laupäeval prantslanna Oceane Michelon (1; 24.19,9), kes edestas rootslannasid Elvira Öbergi (2; +14,2) ning Anna Magnussoni (1; +18,3). Pühapäevases sõidus saavutas esikoha Lisa Vittozzi (3; 24.27,2), tema järel finišeerisid prantslannad Julia Simon (3; +16,7) ning Amandine Mengin (2; +22,9).
Eestlastel Loop One'i võistlusel suurt edu ei olnud. Regina Ermits sai laupäeval 32. koha ja Susan Külm 44. koha, kumbki ei pääsenud ka pühapäeval finaalsõitu. Mark-Markos Kehva sai laupäeval 35. koha ja Rene Zahkna 42. koha, pühapäeval edasipääsu samuti teenida ei suudetud.
Toimetaja: Kristjan Kallaste