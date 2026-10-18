Eesti laskesuusatajad jäid Münchenis finaali ukse taha ka pühapäeval

Suvebiatloni tippvõistlusel Loop One ei õnnestunud Eesti laskesuusatajatel Münchenis finaali murda ka pühapäevasel võistluspäeval.

Sarnaselt laupäevale võisteldi ka päev hiljem supersprindi formaadis, kus neljast 15 võistlejaga eelsõidust pääses õhtusesse finaali iga sõidu kolm parimat ning ka kolm kiireimat ülejäänud sportlast.

Regina Ermits (0+1) kaotas esimese eelsõidu võitnud sakslannale Vanessa Voigtile (0+0) 17,1 sekundit ja sai seitsmenda koha; Susan Külm tegi püstitiirus kolm möödalasku (1+3) ning ligi pooleteiseminutiline kaotus andis talle 11. koha.

Naiste eelsõitude kiireim oli viimases sõidus mõlemad tiirud puhtalt läbinud rootslanna Anna Magnusson, kes läbis kolm 1,8-kilomeetrist ringi ajaga 14.19. Talle järgnesid samas sõidus prantslannad Julia Simon (+7,4) ja Amandine Mengin ning esimese nii-öelda õnneliku kaotajana edasi pääsenud slovakitar Ema Kapustova.

Meeste teises eelsõidus sai Rene Zahkna (0+2) kaheksanda koha, kui kaotas Sturla Holm Lägreidile (12.49,9) 34,4 sekundit. Mark-Markos Kehva tegi mõlemas lasketiirus ühe eksimuse ja kaotas oma eelsõidu võitnud Martin Ponsiluomale üheksandana 25,9 sekundit. Rootslasest oli kiirem veel kolmanda eelsõidu võitnud Johan-Olav Botn (12.35,7), sealjuures tegi norralane lamadestiirus ka ühe möödalasu ja pidi minema 60-meetrisele trahviringile.