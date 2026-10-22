Eesti koondislaste koduklubid kaotasid Konverentsiliigas

Paskotši ja Gent alistusid võõrsil Portugali klubile Braga 0:2. Paremkaitses mänginud Paskotši sai 32. minutil kollase kaardi ja vahetati välja 82. minutil. Gentil on kahe mängu järel kirjas üks võit ja üks kaotus.

Käidi ja Kristali leivaisa Thun jäi koduväljakul 0:1 alla Spliti Hajdukile. Käit tegi kaasa kõik minutid, Kristal kandis eelmises mängus saadud punase kaardi tõttu mängukeeldu. Thun on kaotanud mõlemad seni peetud mängud.

Liverpooli legend Mohamed Salah vedas Trabzonspori teise järjestikuse võiduni, kui koduväljakul saadi 2:0 jagu Heartsist. Salah realiseeris 32. minutil penalti ja andis teisel poolajal otsustava söödu Franculino tabamusele.

Läti meister Riia FC tegi võõrsil 1:1 viigi Küprose klubi Pafosega ning täpselt sama lõppseis sündis Rootsi meistri Mjällby ja Gruusia meistri Iberia vastasseisus. Leedu meister Kaunase Žalgiris pidi kodumurul tunnistama norrakate Branni 4:1 paremust ja Soome meister KuPS kaotas Bosnia ja Hertsegoviina meistrile Banja Luka Boracile 0:2.