Rõbakina alustas tiitli kaitsmist 30-minutilise matšiga

Otse teise ringi pääsenud Rõbakina läks neljapäeval vastamisi kvalifikatsioonist alustanud Usbekistani esindaja Polina Kudermetovaga (WTA 105.). Pikka heitlust ei tulnud, sest Kudermetova küsis juba kolmanda geimi järel meditsiinilist pausi ja otsustas pärast 0:5 kaotusseisu jäämist loobuda edasisest mängimisest. Kohtumine oli selleks hetkeks kestnud ainult 30 minutit.

"Ma kindlasti ei soovinud sellist matši. Usun, et Polinal on seljataga mitu rasket heitlust ning siinsed tingimused ei ole kerged. Soovin talle kiiret paranemist. Loodetavasti ei juhtunud midagi liiga tõsist," ütles Rõbakina matšijärgses intervjuus.

Mullu sel turniiril triumfeerinud Rõbakinat ootab kaheksa parema seas poolatar Katarzyna Kawa (WTA 128.), kes lülitas 7:5, 6:2 võiduga konkurentsist välja viienda asetusega Belinda Bencici (WTA 14.). Selle kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas neljanda asetusega Iva Jovici (WTA 12.) või kuuenda asetusega Diana Šnaideriga (WTA 13.).

Teises tabelipooles on veerandfinaalis omavahel vastamisi asetamata mängijad: Leylah Fernandez (WTA 30.) - Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.) ja Sara Bejlek (WTA 32.) - Marie Bouzkova (WTA 26.).