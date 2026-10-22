X!

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Käsipalli valitsev Balti ja Eesti meister Põlva Serviti alustab sel nädalavahetusel teekonda eurosarjas.

Serviti alustab EHF European Cupi teises ringist ning kohtub loosi tahtel Iisraeli klubi Yuvalimi Holoniga. Nii ava- kui ka otsustav korduskohtumine toimuvad julgeolekuolukorra tõttu Põlvas, vahendab handball.ee.

"Kindlasti vaatame oma nõrgad kohad üle ja teeme mängupildis vigade parandusi, et siis eurosarjaks valmis olla ja võidukalt edasi pääseda. Kutsun kõiki saali kaasa elama!" kommenteeris Alfred Timmo.

Viimased paar eurohooaega on Serviti jaoks lõppenud nappide kaotustega kolmandas ringis. Mullu pidi Serviti leppima Soome meeskonna BK-46 58:55 paremust. Viimati pääseti 3. ringist edasi 2021. aastal, kui tehti Eesti käsipalli ajalugu ning jõuti kaheksa parema hulka. Toonasest koosseisust mängib Servitis tänaseni üheksa mängijat, nende hulgas meeskonnakapten Ülljo Pihus, kogenud väravavahtide tandem Eston Varusk ja Jürgen Lepasson ning skooritegijad Alfred Timmo, Mathias Rebane ja Tõnis Kase.

Yuvalimi Holon alustas esimesest ringist, kus sai 65:55 jagu Itaalia klubist Siracusa Albatrotist. Iisraeli klubi on sel hooajal võitnud ka juba kodused karikavõistlused.

Serviti teise ringi kohtumised:

24.10. 18:00 Serviti – Holon Yuvalim HC (ISR) / Avakohtumine
25.10. 17:00 Serviti – Holon Yuvalim HC (ISR) / Otsustav korduskohtumine

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

20:47

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

21.10

Viljandi ja Kehra pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

20.10

Käsipalli karikavõistlustel jagatakse välja kolm pääset finaalturniirile

16.10

Mistra sai punktid kirja nii ühisliigas kui ka kodustel meistrivõistlustel

15.10

SK Tapa maruline lõpuspurt tõi neile karikavõistlustel võidu

15.10

Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu Tabasalust

14.10

Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

13.10

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

12.10

Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga

11.10

Võimas lõpuspurt tõi Mistrale Balti liigast neli punkti

10.10

Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega

09.10

Taani käsipallur kordas 25 aastat vana rekordit

08.10

Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:26

Pärnu teenis Euroopa karikasarjas esimese võidu

20:47

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

20:06

Malõgina langes välja mõlemas mänguliigis

19:29

Neidude võrkpallikoondis pidi EEVZA turniiril tunnistama Ukraina paremust

18:59

Dokumente võltsinud tippmaratoonarile määrati pikk võistluskeeld

18:18

Rõbakina alustas tiitli kaitsmist 30-minutilise matšiga

17:48

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel GP-etapil

17:17

Iiri rallisõitja otsib kaardilugejat

16:48

Tkachuk sai külma vastuvõtu osaliseks

16:16

Kotsari koduklubi kaotas teist mängu järjest suurelt

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:04

Saalijalgpalli meistrit hakkavad selgitama seitse naiskonda

14:31

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

14:07

VAATA | Käärikul toimus traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

loetumad

21.10

14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

21.10

Bigbank/Kalev pööras eurosarjas tasavägise mängu enda kasuks, Tartu mitte

21.10

ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest

21.10

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

00:21

ManU sai Meistrite liigas sauna, Fernandes kritiseeris treenereid

09:11

Antetokounmpo debüüt lõppes kaotusega, Haliburton naasis võidukalt

21.10

Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

16:48

Tkachuk sai külma vastuvõtu osaliseks

13:58

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

21.10

Võimsas hoos Harju Laagri alistas Flora ja lisas hõbedaheitlusesse vürtsi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo