Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

Serviti alustab EHF European Cupi teises ringist ning kohtub loosi tahtel Iisraeli klubi Yuvalimi Holoniga. Nii ava- kui ka otsustav korduskohtumine toimuvad julgeolekuolukorra tõttu Põlvas, vahendab handball.ee.

"Kindlasti vaatame oma nõrgad kohad üle ja teeme mängupildis vigade parandusi, et siis eurosarjaks valmis olla ja võidukalt edasi pääseda. Kutsun kõiki saali kaasa elama!" kommenteeris Alfred Timmo.

Viimased paar eurohooaega on Serviti jaoks lõppenud nappide kaotustega kolmandas ringis. Mullu pidi Serviti leppima Soome meeskonna BK-46 58:55 paremust. Viimati pääseti 3. ringist edasi 2021. aastal, kui tehti Eesti käsipalli ajalugu ning jõuti kaheksa parema hulka. Toonasest koosseisust mängib Servitis tänaseni üheksa mängijat, nende hulgas meeskonnakapten Ülljo Pihus, kogenud väravavahtide tandem Eston Varusk ja Jürgen Lepasson ning skooritegijad Alfred Timmo, Mathias Rebane ja Tõnis Kase.

Yuvalimi Holon alustas esimesest ringist, kus sai 65:55 jagu Itaalia klubist Siracusa Albatrotist. Iisraeli klubi on sel hooajal võitnud ka juba kodused karikavõistlused.

Serviti teise ringi kohtumised:

24.10. 18:00 Serviti – Holon Yuvalim HC (ISR) / Avakohtumine

25.10. 17:00 Serviti – Holon Yuvalim HC (ISR) / Otsustav korduskohtumine