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Neidude võrkpallikoondis pidi EEVZA turniiril tunnistama Ukraina paremust

Võrkpall
Võrkpall.
Võrkpall. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Võrkpall

Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis sai Gruusias toimuva Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistluste avamängus Ukrainalt 0:3 (19:25, 13:25, 23:25) kaotuse.

Eesti poolel tõid neli mängijat kuus punkti: Siret Kaukver, Keira Liina Lukas, Karolin Raudla ja Kertu Stamm. Eesti vastuvõtt oli 27 protsenti ja rünnakuid lahendati 34-protsendiliselt, blokk saadi ukrainlannadele ette seitsmel korral (viis blokki pani Stamm) ning servil löödi kolm ässa ja eksiti 12 pallingul, vahendab Volley.ee.

Ukraina edukaim oli 16 punktiga (+10) Kira Lisova. Ukraina vastuvõtt oli 52 protsenti nagu ka rünnak, blokiga teeniti 10 ja serviga üheksa punkti (13 viga).

Eesti naiskonna vastasteks on B-alagrupis korraldajamaa Gruusia, Armeenia ning Ukraina eakaaslased. Reedel kell 17.00 minnakse vastamisi Armeeniaga.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Toimetaja: Henrik Laever

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