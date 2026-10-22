Neidude võrkpallikoondis pidi EEVZA turniiril tunnistama Ukraina paremust

Eesti poolel tõid neli mängijat kuus punkti: Siret Kaukver, Keira Liina Lukas, Karolin Raudla ja Kertu Stamm. Eesti vastuvõtt oli 27 protsenti ja rünnakuid lahendati 34-protsendiliselt, blokk saadi ukrainlannadele ette seitsmel korral (viis blokki pani Stamm) ning servil löödi kolm ässa ja eksiti 12 pallingul, vahendab Volley.ee.

Ukraina edukaim oli 16 punktiga (+10) Kira Lisova. Ukraina vastuvõtt oli 52 protsenti nagu ka rünnak, blokiga teeniti 10 ja serviga üheksa punkti (13 viga).

Eesti naiskonna vastasteks on B-alagrupis korraldajamaa Gruusia, Armeenia ning Ukraina eakaaslased. Reedel kell 17.00 minnakse vastamisi Armeeniaga.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.