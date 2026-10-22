Rooba jõudis Soomes taas tabamuseni

Rooba värav sündis viimase perioodi alguses 19 sekundit pärast vastaste 3:1 juhtväravat ja vähendas vahe taas minimaalseks. Päästvat viigitabamust aga ei sündinud ja hoopis Kiekko-Espoo viskas viimasel minutil litri tühja võrku.

33-aastane Rooba on viimasel ajal siiski hea väravavormi leidnud. Soome kõrgliiga ja Meistrite liiga peale on ta viimases neljas osaletud kohtumises visanud kokku kolm tabamust ja andnud lisaks ühe resultatiivse söödu.

KooKool tervikuna sel hooajal kuigi hästi ei lähe. Meeskonnal on Soome kõrgliigas kirjas üks võit normaalajal, üks lisaajal, kaks kaotust lisaajal ja koguni tosin kaotust normaalajal. Seitsme punktiga tulbe hoida viimast ehk 17. kohta, lähim meeskond Helsingi Jokerit jääb nelja silma kaugusele.

Järgmise mängu peab KooKoo laupäeval, 24. oktoobril, mil võõrustataksegi just Jokeriti meeskonda. Tuleval nädalal seisavad ees kodumängud Pori Ässäti ja Helsingi IFK-ga ning võõrsilkohtumine Rauma Lukkoga.