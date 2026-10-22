Malõgina langes välja mõlemas mänguliigis
Eesti naiste esireketi Elena Malõgina (WTA 263.) jaoks sai Wrexhamis toimuv World Tennis W100 turniir läbi.
Üksikmängus läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse jõudnud Malõgina kaotas kolmapäeval esimeses ringis seitsmenda asetusega šveitslannale Susan Bandecchile (WTA 139.) 3:6, 5:7.
Paarismängus osales Malõgina koos britt Alicia Dudeneyga. Eesti-Suurbritannia duo alistas esimeses ringis Noma Noha Akugue (Saksamaa) ja Anita Wagneri (Bosnia ja Hertsegoviina) 7:6 (1), 6:1. Neljapäevases veerandfinaalis läksid Malõgina ja Dudeney vastamisi neljandana asetatud Hiroko Kuwata (Jaapan) ja Ankita Rainaga (India) ning pidid tunnistama vastaste 7:5, 0:6, 10:7 paremust.
Toimetaja: Henrik Laever