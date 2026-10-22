Malõgina langes välja mõlemas mänguliigis

Üksikmängus läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse jõudnud Malõgina kaotas kolmapäeval esimeses ringis seitsmenda asetusega šveitslannale Susan Bandecchile (WTA 139.) 3:6, 5:7.

Paarismängus osales Malõgina koos britt Alicia Dudeneyga. Eesti-Suurbritannia duo alistas esimeses ringis Noma Noha Akugue (Saksamaa) ja Anita Wagneri (Bosnia ja Hertsegoviina) 7:6 (1), 6:1. Neljapäevases veerandfinaalis läksid Malõgina ja Dudeney vastamisi neljandana asetatud Hiroko Kuwata (Jaapan) ja Ankita Rainaga (India) ning pidid tunnistama vastaste 7:5, 0:6, 10:7 paremust.