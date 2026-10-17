Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

Kaljuvere teenis 66,36 punkti, millega parandas oma senist lühikava tippmarki veidi vähem kui kolme punkti võrra. Teda edestas üksnes neutraalse lipu all võistlev venelanna Alina Gorbatševa, kes pakkus 73,02 punkti väärt esituse. Kolmandaks tuli Rumeenia esindaja Julia Sauter 65,53-ga. Üle 60 punkti kogus veel kuus naist.

Nataly Langerbaur sai 53,95 punktiga 37 naise konkurentsis 17. koha. Langerbauri isiklik rekord on märtsikuus Praha MM-il uisutatud 56,56 punkti.

Naiste vabakava algab pühapäeval kell 16.25. Enne seda toimub meeste vabakava, kus stardib Arlet Levandi, kes on lühikava järel kolmas.