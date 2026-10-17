X!

Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

Iluuisutamine
Maria Eliise Kaljuvere.
Maria Eliise Kaljuvere. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Ungaris Budapestis toimuval ISU Challenger seeria võistlusel saavutas Maria Eliise Kaljuvere lühikavas isikliku rekordiga teise koha.

Kaljuvere teenis 66,36 punkti, millega parandas oma senist lühikava tippmarki veidi vähem kui kolme punkti võrra. Teda edestas üksnes neutraalse lipu all võistlev venelanna Alina Gorbatševa, kes pakkus 73,02 punkti väärt esituse. Kolmandaks tuli Rumeenia esindaja Julia Sauter 65,53-ga. Üle 60 punkti kogus veel kuus naist.

Nataly Langerbaur sai 53,95 punktiga 37 naise konkurentsis 17. koha. Langerbauri isiklik rekord on märtsikuus Praha MM-il uisutatud 56,56 punkti.

Naiste vabakava algab pühapäeval kell 16.25. Enne seda toimub meeste vabakava, kus stardib Arlet Levandi, kes on lühikava järel kolmas.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

19:54

Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

16.10

Lühikavas rekordit nihutanud Levandi jättis selja taha Euroopa meistri

10.10

Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

30.09

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko võistlevad Gruusias

29.09

Varnavskaja on õnnelik treener: minu sportlased on nii head inimesed

28.09

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

27.09

Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

27.09

Goidina sai juunioride GP-etapil 12. koha

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

25.09

Selevko võidutses Saksamaal hooaja tippmargiga

24.09

Goidina hõivas Gruusias 12. koha

videod

sport.err.ee uudised

22:15

Valitsev Balti meister Pärnu alistas avamängus Selver x TalTechi

22:00

ETV spordisaade, 17. oktoober

21:31

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

20:54

Drell viskas Neptunase võidukorvi

20:23

Tartu Ülikool ja Kalev võitsid suurelt

19:54

Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

19:30

Verevahetuse läbi viinud Rae sihib kolme tiitlit

18:59

Hein ja Werder võitlesid jälle 0:2 kaotusseisust välja

18:21

Glinka langes tasavägise mängu järel konkurentsist

17:54

Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

17:34

Eesti epeevehklejad teisest ringist kaugemale ei jõudnud Uuendatud

17:17

Swiatek ja Ostapenko said poolfinaalis üllatuskaotused

16:52

Eesti sulgpallijuuniorid jäid MM-il napilt 16 parema seast välja

16:22

Metsa koduklubi vajub vaikselt allamäge

15:55

Nõmme Unitedi naised võitsid rahvaliiga kolmandat aastat järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo