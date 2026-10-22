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Pärnu teenis Euroopa karikasarjas esimese võidu

Korvpall
BC Pärnu.
BC Pärnu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Pärnu korvpalliklubi alistas FIBA Euroopa karikasarjas kodusaalis Viini korvpalliklubi 86:69 (14:21, 24:16, 24:17, 24:15) ning sai tabelisse esimese võidu.

Austria klubi juhtis suurema osa avapoolajast, kuid Pärnu lõpetas teise veerandaja 6:0 spurdiga, mis viis nad ette 38:37. Mängu jätkudes haaras Viin ohjad tagasi enda kätte, aga pärast 15 ebaõnnestunud kolmepunktiviset said pärnakad lõpuks kaugvisetel sihiku paika ja hakkasid mängu kulgu uuesti dikteerima. Viimasel veerandajal külalismeeskonna jõud rauges ning Pärnu võttis 17-punktilise võidu.

Pärnu toetus rünnakul peamiselt kolmele mehele. Klavs Dubults viskas 21 punkti ja võttis kuus lauapalli, Mihkel Kirves lisas omalt poolt 19 punkti ning Tsonte Tsartsidze arvele kogunes 16 silma. Viini parimana tõi 16 punkti Nikola Jovanovic.

Pärnu meeskond tabas kolmeseid 20,7-protsendilise täpsusega (6/29), kuid lähivisetel oli visketabavus 63 protsenti (29/46). Lauavõitluses jäädi küll Viinile napilt alla (33-35), ent pallikaotusi tuli külalistel 19 ja Pärnul vaid kuus.

Mõlemal klubil on kolme vooru järel tabelis üks võit ja kaks kaotust. D-alagruppi juhib täiseduga prantslaste Nancy. Järgmisel nädalal sõidab Pärnu külla Slovakkia klubile Nitra Blue Wingsile, kes ei ole võiduarvet avanud.

Toimetaja: Henrik Laever

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