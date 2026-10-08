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Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

Mäesuusatamine
Lindsey Vonn Milano Cortina OM-il
Lindsey Vonn Milano Cortina OM-il Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Mäesuusatamine

Kuigi mäesuusalegendi Lindsey Vonni tuleviku kohal on palju küsimärke, nimetati ta algavaks MK-hooajaks USA koondisesse. Kiiret naasmist pole aga põhjust oodata.

Vonn rebestas vasaku põlve ristatisidet jaanuaris Šveitsis toimunud MK-etapil. Rängast vigastusest hoolimata otsustas ta osaleda nädal aega hiljem alanud Milano Cortina taliolümpial, kus ta kukkus raskelt ja viidi kopteriga haiglasse. Kukkumise tagajärjel sai Vonn sääreluu kompleksmuuru, mille tõttu pidi ta käima mitmel operatsioonil.

Neljapäeval kinnitas USA koondis algavaks MK-hooajaks 17 sportlasest koosneva nimekirja, kuhu kuulub eelmise hooaja tulemuste põhjal ka peatselt 42. sünnipäeva tähistav Vonn. Vaatamata vigastustele sai Vonn MK-hooaja kokkuvõttes kiirlaskumise väikese kristallgloobuse arvestuses viienda koha ning oli ülisuurslaalomis parim ameeriklanna.

Küll on aga üsna kindel, et algaval hooajal Vonni võistlemas ei näe. Suve lõpus rääkis ta tennise USA lahtistel meistrivõistlustel reporteritele, et pole siiani ristatisideme operatsioonil käinud. "Kui ristatiside on lõpuks korda tehtud, siis ootab mind ees väga pikk taastumisperiood. Võib juhtuda, et operatsioon toimub hoopis talvel. Täielik taastumine nõuab minult vähemalt üheksat kuud, nii et ma ei saa praegu sellest kaugemale mõelda," ütles Vonn siis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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