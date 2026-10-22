X!

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

Suusatamine
Kristine Stavaas Skistad
Kristine Stavaas Skistad Autor/allikas: SCANPIX / IPA Sport/ABACA
Suusatamine

Norra murdmaasuusataja Kristine Stavaas Skistad süüdistab oma endist treenerit Lage Sofienlundi võimu kurvitarvitamises mitmel moel.

Tänavu juunis teatas Skistad avalikkuse jaoks ootamatult, et lõpetab oma isikliku treeneriga koostöö. Septembris esitas ta Norra suusaliidule ka juhendaja kohta kaebuse, aga seda ei võetud arutlusele.

Nüüd rääkis Skistad intervjuus Norra telekanalile TV2 nende koostöö pahupoolest lähemalt. "Sellega kaasnesid kontroll, võimudünaamika, raha, füüsiline lähedus, seksuaalne ahistamine ning rollide hägustumine, misjärel ma enam ei teadnud, millele on mul tegelik õigus öelda "ei"," kirjeldas suusataja.

"Olid pikad kallistused, silitused, laksud tagumikule ja massaažid. Ta kommenteeris mu väljanägemist. Samuti tahtis ta rohkem eraviisiliselt üheskoos aega veeta, sest tema sõnul aidanuks kaasa see meie professionaalsele suhtele. Kogesin soovimatut ja alandavat füüsilist lähedust."

Skistad tõi välja ka ühe juhtumi 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistluste sprindi eelõhtust, mis oli tema jaoks pöördepunktilise tähtsusega. "Äkki leidsin end situatsioonist, kus ma pidin seadma konkreetsed piirid omaenese treeneriga. Ma kogesin midagi väga ebameeldivat," lausus ta.

Sportlane tunnistas, et treenerist kaugenemine tänavu kevadel on aidanud teda olukorda teadvustada. "Ma taipasin, kui kaugele on minu piire nihutatud."

Lisaks soovimatule füüsilisele lähedusele on sportlasel etteheiteid ka rahaliste suhete osas. "Ma maksin Lagele märkimisväärseid summasid, sest ta pani mind uskuma, et see on täiesti mõistlik, kuigi see ei olnud. Ta pidi teenima sama palju kui mina, sest me olime "tiim" ja ta pidi samuti oma peret toetama."

Skistad selgitas ka, miks ta varem ei reageerinud. "See muutub tavaliseks. Ma harjusin mittesoovitud füüsilise kontaktiga. Ma harjusin sellega, et tal oli sõnaõigus mu elu paljude külgede, sealjuures eraelu ja raha osas," jätkas edukas suusataja.

"Ma armastasin oma treenerit ja usaldasin teda. Kuigi keegi mängib su elus nii mitmeid rolle, siis ei tundu, et sa lahkud lihtsalt treeneri juurest. Tundub, et sa käristad lõhki kogu oma jalgealuse. Seepärast see võttiski aega."

"Ma hakkasin mõistma, kui ebanormaalne meie suhe suletud uste taga on ning et turvalisus ja usaldus kadusid täiesti," võttis ta teema kokku.

Maailma sprindiparemikku kuuluv Skistad on võitnud karjääri jooksul 13 MK-etappi, sealjuures ühe 2023. aastal Tallinna lauluväljakul. Hooajal 2023/2024 teenis MK-sarjas sprindi arvestuses teise koha ja tuli 2025. aastal kodusel MM-il Trondheimis hõbedale. Milano Cortina olümpial tuli leppida viienda kohaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

14:31

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

14:07

VAATA | Käärikul toimus traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

13:58

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

13:04

Kergejõustiku EM naaseb Helsingisse

12:27

VAATA | Noorte suusasari. Staadionijooks Viljandis

11:32

Neel ja Olmos langesid veerandfinaalis välja

11:03

USA võimlemisnaiste pikk edulugu sai otsa

10:12

Rooba jõudis Soomes taas tabamuseni

09:36

Gregor Jeets võitis McLareni sarja finaalis mõlemad sõidud

laskesuusatamine

19.10

Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

18.10

Eesti laskesuusatajad jäid Münchenis finaali ukse taha ka pühapäeval

17.10

Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud

09.10

Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

jäähoki

10:12

Rooba jõudis Soomes taas tabamuseni

21.10

HC Panter jäi Kiievi meeskonnale napilt alla

21.10

Connor McDavid on pidurdamatus hoos

20.10

Eesti hokinoored said Soome SM-sarjas kirja võidu ja kaotuse

freestyle suusatamine

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

12.08

Kelly Sildaru esindab uue näoga segatiimide võistlusel Euroopa kvartetti

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

kahevõistlus

17.10

Norra koondise treener ei näe kahevõistluse tulevikku tumedates toonides

16.10

Ilves: lõpu poole tüüriva sportlasena on äge näha, et suudad veel muutuda

01.10

Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

09.09

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

suusatamine

13:58

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

12:27

VAATA | Noorte suusasari. Staadionijooks Viljandis

21.10

Rootsi suusaliit tahab peatada venelaste osalemise suusaalade MM-il

16.10

Noorte murdmaasuusatajate hooaeg algab Viljandis staadionijooksuga

kiiruisutamine

28.09

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

15.09

Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

suusahüpped

20.09

Kaimar Vagul on suvise sarja viimase etapi eel neljas

22.08

Suusahüppetalent Vagul jätab seljataha eduka, aga muutusterohke suve

16.08

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

10.08

Vagul hoiab suusahüppajate suvises sarjas viiendat positsiooni

iluuisutamine

19.10

Kaljuvere jäi isikliku rekordiga napilt medalita

18.10

Levandi langes Budapestis vabakavaga kuuendaks

17.10

Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

16.10

Lühikavas rekordit nihutanud Levandi jättis selja taha Euroopa meistri

mäesuusatamine

15.10

Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

08.10

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

06.10

Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

31.08

Vonn ootab endiselt viimast operatsiooni: üritan saada võimalikult tugevaks

jääkeegel

20.10

CAS jättis jõusse Venemaa kurlingukoondiste võistluskeelu

14.10

Kaare ja Lill said kõrgetasemelisel MK-etapil üheksanda koha

12.10

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi kahe võiduga, esikoha sai Šveits

08.10

Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

lumelauasõit

13.09

Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo