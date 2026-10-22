Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

Tänavu juunis teatas Skistad avalikkuse jaoks ootamatult, et lõpetab oma isikliku treeneriga koostöö. Septembris esitas ta Norra suusaliidule ka juhendaja kohta kaebuse, aga seda ei võetud arutlusele.

Nüüd rääkis Skistad intervjuus Norra telekanalile TV2 nende koostöö pahupoolest lähemalt. "Sellega kaasnesid kontroll, võimudünaamika, raha, füüsiline lähedus, seksuaalne ahistamine ning rollide hägustumine, misjärel ma enam ei teadnud, millele on mul tegelik õigus öelda "ei"," kirjeldas suusataja.

"Olid pikad kallistused, silitused, laksud tagumikule ja massaažid. Ta kommenteeris mu väljanägemist. Samuti tahtis ta rohkem eraviisiliselt üheskoos aega veeta, sest tema sõnul aidanuks kaasa see meie professionaalsele suhtele. Kogesin soovimatut ja alandavat füüsilist lähedust."

Skistad tõi välja ka ühe juhtumi 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistluste sprindi eelõhtust, mis oli tema jaoks pöördepunktilise tähtsusega. "Äkki leidsin end situatsioonist, kus ma pidin seadma konkreetsed piirid omaenese treeneriga. Ma kogesin midagi väga ebameeldivat," lausus ta.

Sportlane tunnistas, et treenerist kaugenemine tänavu kevadel on aidanud teda olukorda teadvustada. "Ma taipasin, kui kaugele on minu piire nihutatud."

Lisaks soovimatule füüsilisele lähedusele on sportlasel etteheiteid ka rahaliste suhete osas. "Ma maksin Lagele märkimisväärseid summasid, sest ta pani mind uskuma, et see on täiesti mõistlik, kuigi see ei olnud. Ta pidi teenima sama palju kui mina, sest me olime "tiim" ja ta pidi samuti oma peret toetama."

Skistad selgitas ka, miks ta varem ei reageerinud. "See muutub tavaliseks. Ma harjusin mittesoovitud füüsilise kontaktiga. Ma harjusin sellega, et tal oli sõnaõigus mu elu paljude külgede, sealjuures eraelu ja raha osas," jätkas edukas suusataja.

"Ma armastasin oma treenerit ja usaldasin teda. Kuigi keegi mängib su elus nii mitmeid rolle, siis ei tundu, et sa lahkud lihtsalt treeneri juurest. Tundub, et sa käristad lõhki kogu oma jalgealuse. Seepärast see võttiski aega."

"Ma hakkasin mõistma, kui ebanormaalne meie suhe suletud uste taga on ning et turvalisus ja usaldus kadusid täiesti," võttis ta teema kokku.

Maailma sprindiparemikku kuuluv Skistad on võitnud karjääri jooksul 13 MK-etappi, sealjuures ühe 2023. aastal Tallinna lauluväljakul. Hooajal 2023/2024 teenis MK-sarjas sprindi arvestuses teise koha ja tuli 2025. aastal kodusel MM-il Trondheimis hõbedale. Milano Cortina olümpial tuli leppida viienda kohaga.