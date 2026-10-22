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Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

Eesti koondis
Eesti jäähokikoondis
Eesti jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Eesti koondis

Eesti meeste jäähokikoondis alustab novembris Tondiraba jäähallis toimuvat Euroopa Rahvuste karikaturniiri, kus tuleb minna vastamisi Hispaania, Rumeenia ja Leedu koondistega.

Eesti koondise juhendajad eesotsas peatreener Petri Skrikoga avalikustasid koosseisu, kes koguneb turniiri eel ehk 2. novembril. Mängud teiste rahvuskoondistega leiavad aset 5.-7. novembril.

Eesti koondise hooaja tippsündmus ehk kodune esimese divisjoni A-grupi turniir leiab aset järgmise aasta mais, kus alagrupis tuleb minna vastamisi Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Veel mängivad samal tasemel Itaalia, Poola ja novembrikuine vastane Leedu.

Eesti koondis

Väravavahid: Conrad Mölder (Kiievi Capitals), Georg Vladimirov (HC Panter), Cristopher Rembetti (JoKP U20).

Kaitsjad: Niklas Sildre, Roland Luht, Hendrik Paol Laosma, Konrad Kudeviita, Saveli Novikov, Georgi Lavrinenko (kõik HC Panter), Paavel Tammert (SaiPa U18), Daniel Mättik (SaPKO).

Ründajad: Erik Potšinok, Maksim Lovkov, Marek Potšinok, Nikita Puzakov, Andre Linde, Artjom Masljonov, Akim Frolkov, Nikita Fedorovits, Erik Nevolainen (kõik HC Panter), Robert Rooba (KooKoo), David Timofejev (KalPa), Maksim Burkov (HC Dukla Jihlava), Morten Arantez Jürgens (HC Tigers), Artemi Aleksandrov (Boro/Vetlanda HC), Arseni Koltsov (HC Vitkovice U20).

Peatreenerina tegutseb Petri Skriko, keda abistavad Kaupo Kaljuste ja Simo Luukkainen, väravavahtide treenerina tegutseb Mika Järvinen. Koondise peamänedžer on Jüri Rooba.

Toimetaja: Siim Boikov

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