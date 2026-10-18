Levandi langes Budapestis vabakavaga kuuendaks

Lühikavas isiklikku rekordit enam kui nelja punkti võrra parandanud Levandi sai vabakavas 144,56 punkti, mis jäi isiklikust rekordist (152,47 p) pea kaheksa punkti kaugusele. Kokkuvõttes kogus ta 226,06 punkti ning lõpetas võistluse kuuenda kohaga, tema isiklik rekord pärineb mullusest Tallinn Trophy võistlusest, kui Levandi 228,52 punkti kogus.

Esikoha saavutas nii lühi- kui ka vabakavas esikoha saanud itaallane Daniel Grassl, kes kogus 268,84 punkti. Pjedestaalile mahtusid veel ameeriklane Patrick Blackwell (242,93 p) ja šveitslane Lukas Britschgi (240,01 p).

Levandi ja esikolmiku vahele mahtusid veel sakslane Genrikh Gartung (238,45 p) ja prantslane Kevin Aymoz (226,83 p).

Pühapäeva õhtul lähevad vabakavaks jääle ka naised, kelle hulgas võistlevad ka Nataly Langerbaur ning lühikavas isikliku tippmargi püstitanud Maria Eliise Kaljuvere, kes läheb vabakavale vastu teiselt kohalt.