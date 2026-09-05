Mäsak võitis juunioride EM-il pronksi

Mäsak läbis turniiritabeli veenvalt, näidates kogu võistluse vältel taktikaliselt küpset ning füüsiliselt domineerivat maadlust. Kuigi tee finaali katkes, ei lasknud Eesti raskekaallane pead norgu. Otsustavas pronksimatšis ei jätnud ta ungarlasest vastasele võimalustki, vormistades kolmanda koha võidu kiire ipponiga.

"Ettevalmistus oli hea, vorm ka ja kõik liikus õiges suunas, aga poolfinaali kaotus jääb ilmselt minu väheste kogemuste taha, siiski vaid viis aastat judokana ja eks kaotustest õpime kõige rohkem, kuna näitavad vead ette. Minu ülesanne on teha trenni, kuulata treenerit ja nii siit edasi ka liigume, et teha tänasele vigade parandus," sõnas EM-pronks.

Mäsak jätkab hooaega Grand Slami etapiga Ungaris, oktoobris osaleb vägilane Bakuus toimuval MM-il ning seejärel juunioride MM-il.

Usbekistanis toimuvaks juunioride MM-iks ei ole veel koondis kinnitatud, kuid lisaks Mäsakule astub tatamile kindlasti ka Eesti juunioride kui ka täiskasvanute naiste esinumber Emma-Melis Aktas.