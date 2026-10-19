Kaljuvere jäi isikliku rekordiga napilt medalita

Lühikavas isikliku rekordiga teise koha saavutanud Kaljuvere kogus vabakavas 111,44 punkti ning sai seitsmenda koha. Kahe kava kokkuvõttes teenis Kaljuvere 177,80 punkti, mis on tema uus isiklik tippmark. Hoolimata sellest tuli tal üldarvestuses leppida neljanda kohaga, seejuures jäi pronksmedal vaid 1,06 punkti kaugusele.

Võitjaks tuli neutraalse lipu all võistlev Alina Gorbatševa, kes võitis nii lühikava kui ka vabakava. Venelanna kahe kava summaks kujunes 203,35 silma. Teise koha saavutas Rumeenia esindaja Julia Sauter (179,92) ja kolmanda koha šveitslanna Kimmy Repond (178,86).

Nataly Langerbaur teenis vabakava eest 94,26 punkti ning lõpetas kokkuvõttes 17. positsioonil (148,21). Kokku oli võistlustules 37 naist.