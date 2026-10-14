Kaare ja Lill said kõrgetasemelisel MK-etapil üheksanda koha

Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harri Lill saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Madtown Doubledown 32 võistkonna konkurentsis üheksanda koha. Eestlased teenisid turniiril neli võitu ja kolm kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailma segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale.

Turniiril osales arvukalt maailma tipptasemel kurlingupaare, sealhulgas Norra, Jaapani, Lõuna-Korea ja Saksamaa esindused, kes võistlevad ka jaanuaris toimuvatel segapaariskurlingu maailmameistrivõistlustel.

Potentsiaalsete MM-vastastega kohtudes näitasid Kaare ja Lill konkurentsivõimelist mängu. Kahekordsetele olümpiamedalistidele Kristin Skaslienile ja Magnus Nedregottenile Norrast kaotati napilt 4:5, kuid Šveitsi kurlingupaar Martin Rios ja Jenny Perret alistati pingelises kohtumises tulemusega 9:8. Jaapani esindusele Tori Koana ja Go Aoki jäädi alla tulemusega 5:10.

Lill jäi turniiri kokkuvõttes saadud võistluskogemusega rahule, kuid tõdes, et ka veerandfinaali, kaheksa parema sekka, jõudmine oleks olnud eestlastele jõukohane. "Oli hea mängida suurepärastes tingimustes maailma tipptiimide vastu. Kindlasti oli veerandfinaali jõudmine ka sellel turniiril meile jõukohane, kuid paraku ei õnnestunud viimase päeva mängud kõige paremini. Sellegipoolest olid USA-s veedetud kaks nädalat väga kasulikud ning andsid meile väärtuslikku analüüsimaterjali järgnevaks treeningperioodiks," kommenteeris Lill.

Madtown Doubledown MK-etapp mängiti triple-knockout süsteemis ning turniiril osales kokku 32 võistkonda. Võitjaks tuli Norra kurlingupaar Kjaerland ja Braenden, kes võidutses ka Tallinnas toimunud segapaariskurlingu MK-etapil.

Kaare ja Lill jätkavad võistlushooaega juba järgmisel nädalal Šveitsis, kus seitsme päeva jooksul peetakse kaks kõrgetasemelist segapaariskurlingu MK-etappi. Esmalt võistlevad eestlased 23.–25. oktoobrini Bernis ning seejärel 27.–29. oktoobrini Gstaadis, kus neid ootavad taas ees kohtumised maailma tippu kuuluvate kurlingupaaridega.