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Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

Ujumine
Foto: Anastasia Karekla/EUL 24m 
Ujumine

Ujumise MK-sarja viimase etapi lõpetas Ralf Tribuntsov neljanda kohaga 50 meetri seliliujumises. Kolme etapi pikkuse MK-sarja järel tunneb Tribuntsov, et finaalipääse pooleteist kuu pärast toimuval lühiraja MM-il on realistlik.

Tribuntsov, kes on 50 meetri seliliujumise valitsev Euroopa meister lühikeses basseinis, sai finaaliks eelujumiste põhjal kaheksanda raja. Väga hea stardi järel oli Eesti rekordimees poolel distantsil esimene, kuid finišiseina jõudis neljandana ajaga 22,96. Kolmandast kohast jäi lahutama 15 sajandikku ja mullusest Eesti rekordist 33 sajandikku. Finaali võitis maailmarekordimees ja tänavuse karikasarja üldvõitja lõuna-aafriklane Pieter Coetze.

"Suutsin ennast täiesti tühjaks ujuda. Kolmas etapp, kolmas võistluspäev. Alustasin seda etappi 100 meetri seliliga ja see oli hea kinnitus, et see jääb minu kavasse sisse. Krool ei tulnud nii hästi välja. Täna tegin kiire alguse, lihtsalt lõpus tempo kukkus ära. Nagu mulle meeldib öelda: vaim oli tugev, aga keha andis järgi," rääkis Tribuntsov ERR-ile.

Neljapäeval saavutas Tribuntsov 100 meetris Eesti rekordiga kolmanda koha. "Ootasin sellist tulemust. Hommikuses eelujumises tundsin end väga kindlalt ja teadsin, mida pean õhtuses finaalis tegema. Kontrollisin esimest 50 meetrit ja siis hakkasin tugevalt ujuma. Kui viimasel 25 meetril suutsin ka hästi veealuseid lüüa, siis sain aru, et tuleb alla 50 sekundi ujumine. 49,88 on väga ilus aeg, aga arvan, et olen võimeline isegi paremaks," ütles ta.

Kolme MK-etapi põhjal tõstab Tribuntsov esile oma stabiilsust: "Suutsin reisimise ja tihedate startide kõrvalt säilitada kvaliteeti ja häid aegu. MK-etapid olid suurepäraseks laagriks enne MM-i. Mis mind kripeldama jäi oli võib-olla minu mentaalne pool MK-sarja alguses. Läksin esimesel etapil starti 50 meetri selilis tundega, et olen King Kong, eelmise aasta Euroopa meister! Aga mul on hea meel, et sain vitsad kätte ja kohe õppisin sellest. Mehed on kiired ja mul on veel palju tööd teha."

Tribuntsov oli ka sel aastal ainus Eesti ujuja, kes tegi kaasa kogu karikasarja. Astanas sai ta kokkuvõttes 19. ning eelmisel etapil Tashkendis 15. koha. Igal etapil teenivad auhinnaraha 20 ujujat kolme parima tulemuse summas. "Võimalus kopikat teenida on kindlasti pluss ja MK-sari on väga hea laager. Tugev rutiin ja kolm päeva võistlemist on väga hea trenn kõrgel tasemel. Ma ei leiaks paremaid treeningtingimusi, kui on see võistlemine."

Lühiraja maailmameistrivõistlusteni, mis toimuvad Pekingis, on jäänud poolteist kuud. "Nüüd lähen koju, puhkan ühe päeva ja siis tagasi trenni. Novembri alguses lähen Poola võistlema, kus teen kahe päevaga neli ala. Üritan võimalikult palju võistelda, sest usun, et see on kõige parem trenn. Toon ka natukene jõusaali sisse," rääkis Tribuntsov oma ettevalmistusplaanidest.

Kas valitsev Euroopa meister näeb ennast MM-il medalikonkurentsis? "Finaalipääs on suur kordaminek, sest selilis on tase meeletult tõusnud. Puusalt ennustan, et finaali pääseb 22,70-ga. Selle õnneks suudan välja ujuda ja isiklik on natukene kiirem. Medali jaoks pean pool sekundit kiiremini ujuma. Olen optimistlik, sest suudan ennast suurteks võistlusteks hästi kokku võtta," sõnas Tribuntsov.

Toimetaja: Henrik Laever

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