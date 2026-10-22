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Dokumente võltsinud tippmaratoonarile määrati pikk võistluskeeld

Kergejõustik
Ruti Aga võitis 2019. aastal Tokyo maratoni.
Ruti Aga võitis 2019. aastal Tokyo maratoni. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Kergejõustik

Kergejõustikus puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU määras Etioopia maratoonarile Ruti Agale kuue aasta pikkuse võistluskeelu.

Aga võitis märtsis Hiinas toimunud Meishani poolmaratoni ning andis võistluse järel dopinguproovi, millest leiti keelatud ainete nimekirja kuuluva metüülprednisolooni jälgi.

Etiooplanna selgitas AIU-le, et oli alates eelmise aasta kevadest kimpus põlvevigastusega ja väitis, et arst oli talle enne Meishani võistlust välja kirjutanud metüülprednisolooni. Selle kinnitamiseks esitas ta AIU-le dokumendid, mis väidetavalt pärinesid Urael Mediumi nimelisest kliinikust. 

AIU avastas koostöös Etioopia antidopinguga (ETH-ADA), et Urael Mediumi nimelist raviasutust ei eksisteeri. Ühtlasi võeti ühendust arstiga, kes väljastas Aga sõnul retsepti, ent arst väitis, et ta on sportlase pereliige, kellelt paluti maratoonarit aidata.

Agale määrati keelatud aine tarvitamise eest kahe-aastane ja dokumentide võltsimise eest nelja-aastane võistluskeeld.

32-aastane Aga võitis 2019. aastal Tokyo maratoni ning on pjedestaalile jõudnud ka Berliini ja New Yorki maratonidel. Tema isiklik rekord 2:18.09 on kõigi aegade edetabelis 45. tulemus.

Toimetaja: Henrik Laever

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