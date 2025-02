Igiliikur Mannima: äge oli jälle võita

Juba kolmandat nädalat järjest said spordisõbrad maratoni suusatada. Laupäevase Tallinna suusamaratoni võidud läksid Marko Kilbile ja Tatjana Mannimale.

Meeste konkurentsis tuli Kõrvemaa radadel peetud 38-kilomeetrisel suusadistantsil maratoni võitjaks Marko Kilp, kes edestas enam kui kahe minutiga Karl Rasmus Tiislärit.

"Olud olid väga head. Kui Tallinnas on sentimeeter lund, siis siin on 25 sentimeetrit. Suurepärased olud suusatamiseks, võistlemiseks ja treenimiseks ning tänud ka Skiwaxile, kes mulle väga head ja libedad suusad tegid," ütles Kilp.

Naistest viis võidu koju 45-aastane Tatjana Mannima. Viimaste maratonide suur rivaal Teesi Tuul jäi seekord kaugemale, naiste arvestuses 14., Mannima võitis viieminutilise eduga Greete-Liisa Toomi ees.

"Selles mõttes oli äge jälle võita, kuna ma ei teadnud, kas Teesi on siin või ei ole. Aga see tegelikult mind väga ei huvita, sellepärast, et kui paned numbri, siis tahaks täiega pingutada," sõnas Mannima.

Järgmisel laupäeval võisteldakse Estoloppeti sarjas Viru maratonil.