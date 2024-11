Östberg rääkis karjääri segavast terviseprobleemist, kaassportlased tunnustasid

34-aastane norralanna tervis ei ole soovitud korras ja algselt teatas ta järgmisel nädalal Beitostölenis toimuvast hooaja avavõistlusest loobumisest.

Hiljem lisas Östberg kodumaisele meediale, et enne jõule pole teda tagasi oodata. See tähendab, et norralannal jääb vahele vähemalt kolm MK-etappi ja nii satub küsimärgi alla ka kodune Trondheimi MM.

"Olen endas pettunud. Ma pean kõike muutma ja muutma ka oma keha, kui loodan veel ühel päeval tagasi tulla," sõnas hooaja 2018/2019 MK-sarja üldvõitja ja Tour de Ski esimene naine.

Östbergi sõnul on tal probleeme kehakaaluga. Nimelt on see väiksem kui peaks ja norralanna sõnul loodab ta saada ka psühholoogilist abi tegemaks kindlaks, kas tal on söömishäire.

Östbergi avameelsust on kiitnud juba mitmed teised Norra talisportlased ning ka koondise abitreener ja murdmaasuusatamise suurkuju Marit Björgen.

"Loomulikult oleksin soovinud teda selle talve alguses ja Trondheimis näha, aga kõige tähtsam on paranemine," lausus ta väljaandele VG. "Aga tema avatus, asjaolu, et ta räägib sellest meediale - ma olen tema üle väga uhke ja see avaldab muljet. See aitab teda, aga mõistagi ka palju teisi inimesi."

Teiste seas on Östbergi avatust kiitnud ka laskesuusatajad Ingrid Landmark Tandrevold ja Ida Lien.

Suurepärase 2018/2019 hooaja kõrval on Östberg võitnud veel mitmeid tiitlivõistluste medaleid ning saanud 17 individuaalset MK-etapivõitu ja kokku 73 pjedestaalikohta. 2014. aastal Sotšis kuulus ta koos Björgeniga Norra võidukasse teatesprindinaiskonda ja 2018. aastal PyeongChangis võideti kuld ka tavapärases teatesõidus.