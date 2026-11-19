Kui 2023. aastal valiti Infantino ametisse vastaskandidaatideta, siis seekord pürgib kohale veel kaks meest. Palju kriitikat saanud FIFA üheksas president püsib ametis 2016. aastast.

Prantsusmaa Jalgpalliliidu (FFF) president Diallo teatas oma kandidatuurist esmaspäeval, omades UEFA liikmesliitude toetust, kes on esindatud täitevkomitees ja FIFA nõukogus. Jaapani jalgpalliliidu aupresident Tashima teatas oma kandidatuurist novembri alguses ja esitas ametliku avalduse kolmapäeval.

"Kandidatuurid on edastatud valimiskomisjonile läbivaatamiseks ja otsuse langetamiseks kandidaatide lubamise kohta," teatas FIFA oma avalduses. "Liikmesliite teavitatakse esitatud ja lubatud kandidaatide nimedest hiljemalt 18. veebruaril 2027."

Infantinolt on korduvalt nõutud tagasiastumist pärast seda, kui tema "FIFA Forward Enterprise" (FFE) ettepanek ehk plaan müüa osalusi maailmameistrivõistlustes ja teistel suurturniiridel läbi kukkus. Kuid 56-aastane šveitslane väidab, et tal on tagasivalimiseks piisav toetus liikmesliitudelt üle kogu maailma.

2023. aastast Prantsusmaa jalgpalliliit juhtiv Diallo mängis juhtivat rolli, kui tema ja teised Euroopa jalgpalliliidud võtsid sel aastal FFE-ga seotud vaidluste tõttu Infantinolt oma toetuse tagasi. "Arvestades tõsiseid muresid FIFA suuna pärast, kutsusid rahvuslikud jalgpalliliidud üles taastama ühtsust ja usaldust ülemaailmses jalgpallikogukonnas," teatas UEFA esmaspäeval.

Oktoobrist teatas oma kavatsusest maailma jalgpallijuhiks pürgida ka endine Šveitsi jalgpallikoondislane Ramon Vega, keda aga FIFA oma äsjases teates ei maininud.