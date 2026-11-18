Lühikavas kindla esikoha võtnud Nekrassova sai ka vabakavas napi võidu, teenides kohtunikelt 110,83 punkti. Teine oli vabakavas Küprose uisutaja Olivia Bazlova 110,21 punktiga.

Kahe kava kokkuvõttes kogus Nekrassova 173,56 punkti, teise koha sai Bazlova 164,43 punktiga ning kolmas oli sakslanna Sophie Erhardt, kes kogus kahe kavaga 161,43 punkti.

Esikümnesse jõudis veel kaks Eesti neidu – Karina Šesterikova oli 137,84 punktiga kaheksas ja Elizabeth Nõu sai 136,39 punktiga üheksanda koha.

Noormeeste seas oli Nesterov lühikavas 53,55 punktiga neljas, kaotades šveitslasele Sandro de Angelole pea 13 punktiga. Vabakavas oli aga Nesterov mäekõrguselt teistest üle, teenides 128,07 punkti, teine oli vabakavas De Angelo 109,88 punktiga.

Nii tõusiski Nesterov ka kahe kava kokkuvõttes esikohale, kogudes 181,62 punkti. Teise koha sai 176,11 punktiga De Angelo ning kolmas oli 171,36 punktiga itaallane Matteo Marchioni.

Kolmapäeva õhtul tehti algust ka ISU Challengeri sarja kuuluva võistlusega, kuid Eesti uisutajaid meeste üksiksõidus ei ole. Naiste üksiksõiduga tehakse algust neljapäeval, Eestist osalevad Maria Eliise Kaljuvere, Kristina Lisovskaja, Marta Helena Prangel, Karoliine Raudsepp ja Olesja Leonova.