"Mulle meeldivad alati väljakutsed. Seepärast ma siin olengi – et neile üheskoos vastu astuda ja vaadata, mida tulevik toob," sõnas 37-aastane rattur. "Usun, et mul on veel tööd teha – nii võistlustel kui ka iseendaga. Mul on olemas nii tahe kui ka õige suhtumine: mitte lihtsalt võistelda, vaid ka tulemusi saavutada."

Kogenud jalgrattur tuli tänavu Hispaania velotuuril Enric Masi järel kokkuvõttes teiseks. Lisaks võitis ta Euroopa meistrivõistlustel temposõidu ja lõpetas Milano - Torino ühepäevasõidu kolmandana. Varasemalt on tema nimel aga koguni neli üldvõitu Vueltalt ja üks Girolt, samuti Tokyo olümpiakuld temposõidus.

Leping Red Bull-Bora-Hansgrohe meeskonna lõppes pärast eelmisel kuul toimunud Lombardia velotuuri, mis jäi tema viimaseks võistluseks Saksamaa tiimi ridades.

Šveitsis registreeritud NSN Cycling ehk endise nimega Israel-Premier Tech sõlmis oktoobris lepingu teisegi endise Giro d'Italia üldvõitja ja olümpiavõitja Richard Carapaziga.