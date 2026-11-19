Šveitsi rattatiim palkas lühikese aja jooksul kaks Giro üldvõitjat
Mitu suurt velotuuri võitnud Sloveenia jalgrattur Primož Roglic sõlmis järgmiseks aastaks lepingu NSN Cyclingu profimeeskonnaga.
"Mulle meeldivad alati väljakutsed. Seepärast ma siin olengi – et neile üheskoos vastu astuda ja vaadata, mida tulevik toob," sõnas 37-aastane rattur. "Usun, et mul on veel tööd teha – nii võistlustel kui ka iseendaga. Mul on olemas nii tahe kui ka õige suhtumine: mitte lihtsalt võistelda, vaid ka tulemusi saavutada."
Kogenud jalgrattur tuli tänavu Hispaania velotuuril Enric Masi järel kokkuvõttes teiseks. Lisaks võitis ta Euroopa meistrivõistlustel temposõidu ja lõpetas Milano - Torino ühepäevasõidu kolmandana. Varasemalt on tema nimel aga koguni neli üldvõitu Vueltalt ja üks Girolt, samuti Tokyo olümpiakuld temposõidus.
Leping Red Bull-Bora-Hansgrohe meeskonna lõppes pärast eelmisel kuul toimunud Lombardia velotuuri, mis jäi tema viimaseks võistluseks Saksamaa tiimi ridades.
Šveitsis registreeritud NSN Cycling ehk endise nimega Israel-Premier Tech sõlmis oktoobris lepingu teisegi endise Giro d'Italia üldvõitja ja olümpiavõitja Richard Carapaziga.
Toimetaja: Siim Boikov